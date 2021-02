Hide And Seek avrà una seconda stagione?

Ci sarà Hide And Seek 2?

Hide And Seek 2: ci sarà una seconda stagione del thriller? Si conclude domenica 21 febbraio su Rai 4 la prima stagione di Hide And Seek, produzione ucraina incentrata su una serie di misteriosi rapimenti.

Nel cast della serie figurano Yulia Abdel Fattakh, Pyotr Rykov, Vyacheslav Dovzhenko, Aleksandr Kobzar, e Mikhail Troynik. Hide And Seek è scritta da Simor Glasenko e diretta da Iryna Gromozda.

Avrà un seguito? Attualmente non è ancora giunta l’ufficialità di una seconda stagione. Tuttavia, le premesse sembrano esserci tutte.

Lo ha rivelato Kateryna Vyshnevska, a capo dello sviluppo e delle co-produzioni per conto dello studio FILM.UA che realizza la serie. In un’intervista,Vyshnevska ha dichiarato che le vicende di Hide And Seek non si dovrebbero concludere per forza con la prima stagione.

“È una serie drammatica in otto episodi,” ha spiegato Vyshnevska, aggiungendo: “Anche se l’indagine sul caso di rapimento è conclusa, i drammi personali dei nostri personaggi non lo sono. Abbiamo deliberatamente congegnato la storia in questo modo, così da poter tornare da questi personaggi nuovamente in vista di una seconda stagione”.

Hide And Seek può dirsi una scommessa vincente. La serie è tra le prime produzioni ucraine a conoscere un buon successo anche all’estero. Oltre ad essere trasmessa su ICTV Ukrain e OKKO Russia in patria, Hide And Seek è approdata anche negli Stati Uniti e in Canada su GSN (Walter Presents).

In Europa, oltre alla messa in onda su Rai 4 in Italia, la serie è stata acquistata da Sony Channel (Germania), FTV Prima (Repubblica Ceca), Bonton Film (Repubblica Ceca e Slovacchia), Canal + (Polonia), ETV (Estonia) LRT (Lituania), e Lumière (Benelux) .

La serie è arrivata tra i finalisti dell’ultimo MIPDrama Buyers Summit ed è stato proiettata in festival rinomati come quello della Berlinale, il Seriecamp di Monaco, il MIA di Roma, il festival svedese di Göteborg e il Série Series di Fontainebleau.