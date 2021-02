heather-parisi-fa-una-dichiarazione-molto-forte:-“hong-kong-ha-sconfitto-il-covid-senza-lockdown-e-vaccino”,-il-web-risponde

Spread the love











Heather Parisi, ballerina amatissima che negli anni 80 e 90 era famosissima in Italia per aver partecipato alla trasmissioni televisive più di successo soprattutto quelle del sabato sera, è rimasta un volto molto amato e seguito anche per le discussioni frequenti con la sua rivale di sempre, Lorella Cuccarini. Le due ballerine, che per anni sono state messe a confronto e sono state messe anche l’una contro l’altra, hanno sempre spiegato che tra loro non c’era rivalità tanto da pensare, qualche anno fa, di fare una trasmissione insieme. Ma poi, alla fine della trasmissione, sui social se ne sono dette di tutti i colori e il divario che tra loro c’è sempre stato, anche se fortemente negato, oggi è diventato insormontabile. E se Lorella Cuccarini oggi è un’insegnante di danza all’interno della scuola di Maria De Filippi “Amici”, Heather Parisi si è trasferita a Hong Kong dove vive insieme al marito e ai figli.

Heather Parisi dichiara sui social “Hong Kong, ha sconfitto il covid senza vaccini e senza mascherine”

Heather Parisi, che è molto attiva sui social, ha scritto un post che sta facendo moto discutere: “Con solo 8 casi di Covid-19 e l’allentamento di quasi tutte le misure di social distancing, finalmente liberi tutti. Fosse che fosse la volta buona?”

E poi, a corredo, ha postato una foto che la ritrea a passeggio per le vie di Hong Kong.

E poi ha anche aggiunto: “Si può dire o mi tiro dietro gli strali dei fanatici delle misure ‘repressive’ (pardon, restrittive) e del ‘cupio dissolvi’? Io, lo dico lo stesso: Hong Kong ha sconfitto il Covid-19 senza Lockdown e senza vaccino! Infatti la vaccinazione su base esclusivamente volontaria (al momento anche per il personale medico), sarà disponibile solo dalla fine della prossima settimana e non sembra interessare molto ai cittadini. Ovviamente questa notizia non la trovate sui mezzi di comunicazione mainstream. Chissà perché”.

Le reazioni del web

Dopo aver letto ciò che ha scritto Heather Parisi il web ha commentato così: “Qua sembra impossibile uscirne”

E, ancora: “Qua in Italia, dopo un anno sempre sia impossibile uscirne”, ma anche: “In Italia si inventano le varianti delle varianti e invocano sempre più restrizioni, giochiamo ai colori delle regioni e aspettiamo solo la batosta dell’ennesimo lockdown, non se ne può più”.

