eugenie-di-york-svela-il-nome-del-figlio

Tramite i canali social di Buckingham Palace nelle ultime ore è stato rivelato il nome del primogenito della principessa Eugenia e del marito Jack Brooksban. Ecco come si chiama il nuovo Royal baby!

Poco più di dieci gironi fa era venuto al mondo il piccolo nato da Eugenie di York e da suo marito Jack Brooksban. La principessa è la secondogenita di Andrea, duca di York, e di Sarah Ferguson, ed è la sesta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo.

Il bambino, quindi è il nono pronipote di Elisabetta, undicesimo in ordine di discendenza al trono ed è nato dalla storia della donna con il 35enne e uomo d’affari Jack.

Nelle ultime ore i due neo genitori hanno condiviso con il loro pubblico alcune foto insieme al figlio, che per la prima volta è stato mostrato ai sudditi. Da Buckingham Palace, però, arriva anche l’annuncio del nome scelto.

Leggi anche: Eugenie di York: la principessa aspetta il primo figlio

Il primogenito della coppia composta da Eugenie e suo marito si chiamerà August Philip Hawke Brooksbank. La principessa, figlia minore del principe Andrea di York e Sarah Ferguson, è di fatto la nipote della regina e infatti uno dei secondi nomi scelti è un omaggio al nonno Filippo, che attualmente è ricoverato in ospedale.

A svelare il nome è il Palazzo Reale, che anche sui social ha voluto condividere la notizia, insieme alla prima foto del piccolo.

“Grazie per i tanti, meravigliosi messaggi. I nostri cuori sono pieni di amore per questa piccola creatura, le parole non possono esprimere. Siamo entusiasti di poter condividere queste foto con voi”