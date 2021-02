El Internado Las Cumbres avrà una seconda stagione?

Spread the love

El Internado Las Cumbres 2 si farà?

El Internado Las Cumbres 2: la serie paranormale targata Amazon avrà un seguito?

Ha esordito venerdì 19 febbraio la prima stagione del reboot de El Internado: Laguna Negra, celebre produzione spagnola andata in onda dal 2007 al 2010 e trasmessa, nel nostro Paese, dalle reti Mediaset.

Con la creatrice della serie originale Laura Belloso al timone di questa versione contemporanea, El Internado: Las Cumbres approda su Prime Video con otto episodi di mistero, intrighi e crimini indicibili.

Si farà una seconda stagione? Attualmente Amazon non ha ufficialmente riconfermato la serie. Prima di formulare una decisione sul suo futuro, vorranno avere dati alla mano sull’accoglienza da parte del pubblico di abbonati. Più spettatori avrà totalizzato la serie, maggiori saranno le probabilità che Prime Video la rinnovi.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni riportate dalla testata spagnola FormulaTV, pare proprio che, dietro le quinte, Amazon abbia già confermato la seconda stagione di El Internado: Las Cumbres. Stando a quanto pubblicato a fine gennaio, gli studi Buendía Estudios e Globomedia stanno già lavorando ai nuovi episodi, dando il via alla produzione della stagione 2.

Pare che siano già in corso anche i casting per trovare volti nuovi che si uniranno al gruppo di protagonisti nella seconda stagione.

“Mi auguro ci sarà una seconda stagione” ha dichiarato il protagonista Albert Salazar, Paul nella serie, durante la sua intervista esclusiva con Tvserial.it, salvo poi confermare che “Che Amazon non ha ancora annunciato alcuna novità riguardo al rinnovo”.

Lo stesso augurio è condiviso dalla collega Asia Ortega, interprete di Amaia. “Per il momento ci concentriamo sul lancio della prima stagione”, ha raccontato a Tvserial.it. Perché El Internado: Las Cumbres 2 si faccia, deve esserci la richiesta da parte del pubblico.

Trattandosi della prima serie giovane realizzata da Amazon in Spagna, nella corsa a competere con altri servizi streaming per i quali la penisola iberica si è rivelata una vera miniera d’oro, difficilmente Prime Video opterà per chiudere El Internado dopo una sola stagione.

Per questa ragione, noi di Tvserial.it ci aspettiamo un rinnovo in pieno stile The Wilds, a pochi giorni dall’esordio della prima stagione. Difficilmente El Internado: Las Cumbres seguirà le orme di Utopia e Truth Seekers, ma mai dire mai.

Quando esce El Internado Las Cumbres 2

Quando escono i nuovi episodi de El Internado Las Cumbres? La prima stagione interruppe le sue riprese presso la suggestiva location del Monasterio de Iratxe, a Navarra, lo scorso 12 marzo a fronte dell’insorgere della pandemia globale. Gli attori tornarono sul set a luglio per concludere le riprese.

Se la seconda stagione potrà essere girata nel corso dell’estate o in autunno, andamento dell’emergenza sanitaria permettendo, i nuovi episodi de El Internado Las Cumbres potrebbero atterrare su Prime Video a poco più di dodici mesi di distanza dalla prima stagione, o al più tardi in primavera inoltrata.

Se la serie conquisterà il pubblico globale di abbonati, difficilmente Amazon lascerà passare più di un anno tra l’esordio della prima stagione e il debutto della seconda.

Trama di El Internado Las Cumbres 2, anticipazioni

El Internado: Las Cumbres: gli attori Gonzalo Díez (Julio), Albert Salazar (Paul) e Asia Ortega (Amaia). Credits: Amazon Prime Video.

Di cosa potrebbe parlare una seconda stagione? Di certo il materiale non manca. La serie originale, El Internado: Laguna Negra, ha avuto ben sette stagioni e 71 episodi per approfondire la sua mitologia.

El Internado: Las Cumbres, nell’arco dei suoi primi otto episodi, suggerisce che sono ancora tanti i misteri attorno al monastero, all’istituto di Las Cumbres e alla Loggia del Nido dei Corvi.

Impossibile rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso dal finale della prima stagione. Meritano di continuare le vicende di Paul, Amaia, Adele e del resto degli studenti del collegio alla scoperta dei segreti rimasti sepolti per centinaia di anni.

Cast di El Internado Las Cumbres 2, attori e personaggi

Nel cast della seconda stagione de El Internado Las Cumbres, sul fronte degli studenti dell’istituto ci aspettiamo di ritrovare Asia Ortega (Amaia Torres), Albert Salazar (Paul Uribe), Daniel Arias (Eric), Daniela Rubio (Adele), Claudia Riera (Inés), Paula del Río (Paz), Gonzalo Díez (Julio), Carlos Alcaide (Manuel) e Fran Aronsson (Rita).

Per quanto riguarda i personaggi adulti, rivedremo, molto probabilmente, Natalia Dicenta (la direttrice Mara), Ramiro Blas (Darío Mendoza, padre di Inés), Alberto Amarilla (il frate Elías, professore di latino), Mina El Hammani (Elvira, professoressa di scienze), Joel Bosqued (León, professore di musica), Lucas Velasco (Mario, professore di ginnastica) e Kándido Uranga (Arturo, abate del monastero).

Nella prima stagione sono apparsi anche Sara Balerdi (Alba), Patxi Santamaría, Joseba Usabiaga (Luis, il guardiano dell’istituto), Amaia Lizarralde (Celia, la governante), Iñake Irastorza (signora Virginia, la nonna di Alba) e Ainhoa Larrañaga (Yolanda Pascual Ledesma).

El Internado Las Cumbres 2 in streaming

In streaming, la seconda stagione de El Internado Las Cumbres sarà disponibile su Amazon Prime Video come la precedente – sempre che il colosso dell’e-commerce la rinnovi.