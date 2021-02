draghi-verso-la-proroga-del-divieto-di-spostamento-tra-regioni:-no-dei-governatori-all’italia-tutta-arancione

Un sabato trascorso a lavorare, assieme ai ministri competenti, sulle due assolute priorità del Paese: piano vaccini e contrasto al Covid. È così che ha trascorso la giornata di ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, che domani mattina alle 9:30 porterà nel Consiglio dei ministri il decreto legge che proroga il divieto di spostamenti tra regioni anche gialle almeno fino al 5 marzo.

Una scelta di fatto obbligata perché la presenza delle varianti del virus nel Paese fa paura, l’indice Rt nazionale sfiora l’1, superandolo in diverse regioni, e l’indicazione di tenere chiusi i confini regionali è arrivata a gran voce anche dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Draghi sta gettando le basi anche per il prossimo Dpcm in scadenza il 5 marzo, che dovrà stabilire le nuove regole di contenimento del virus. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, dai primi colloqui tra Mario Draghi e i ministri sarebbe emersa la preoccupazione del premier per una terza ondata dal Coronavirus, quindi una linea di “rigore assoluto” senza però penalizzare le attività produttive: spetterà proprio a Draghi trovare un punto tra le due posizioni, tra la tutela della salute e la volontà di non danneggiare ulteriormente il tessuto economico italiano.

Per questo l’ipotesi è che il governo Draghi non cancellerà il sistema della divisione delle regioni in fasce di rischio, ma con un cambio di passo chiesto dalle stesse Regioni. I governatori chiedono maggiore trasparenza nelle scelte dell’esecutivo: per Luca Zaia, presidente del Veneto, “i parametri non funzionano, le ordinanze restrittive devono scattare in automatico”, mentre c’è chi si lamenta di avere numeri migliori di altre regioni e di stare in fasce con maggiori restrizioni, come il governatore toscano Eugenio Giani.

Altra cosa certa è la bocciatura da parte delle Regioni di una zona zona arancione nazionale per far ‘crollare’ i numeri del virus: al contrario si potrebbe correggere il modello dei tre colori per agire a livello provinciale e comunale, con mini zone rosse da attivare dove ci sono i focolai e nei Comuni limitrofi.

Un chiarimento su questo tema arriverà lunedì pomeriggio, quando è prevista una videoconferenza Stato-Regioni che vedrà l’esordio della nuova ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

© Riproduzione riservata