cortina-2021:-gli-chef-sul-podio

Prima di tutto la squadra. Sono bravi questi cuochi di Cortina, anzi bravissimi. Eccellenti professionisti, maestri dei casonsei perché hanno iniziato a fare team in tempi non sospetti. Già, un team, come un gruppo sportivo che scia lungo i pendii dell’Olympia, la pista più famosa delle Tofane, e vince, loro cucinano e seducono i palati degli ospiti.

Ma chi sono gli “atleti”? Iniziamo dal ristorante stellato Al Camin sulla strada per il lago di Misurina (uno dei luoghi iconici della Regione), con lo chef stellato Fabio Pompanin, detto “Fabietto” a dispetto della stazza, una realtà gastronomica solida come la roccia delle Dolomiti che fanno da sfondo al bellissimo villaggio di montagna. «Il nostro primo palco è stato la Coppa del mondo, nel 2010, quando su invito del consorzio partecipammo tutti a un pasta party».



E l’evento fu galeotto per unire la cucina ampezzana sotto un’unica bandiera, quella della cooperazione e della solidarietà. «Andammo alla serata dove lo chef Norbert Niederkofler era l’organizzatore. C’era Lina Melon (la storica cuoca di Il Caminetto), Alessandro Menardi della Baita Fraina e Graziano del Tivoli». In auto i ragazzi se la raccontano, si crea unità tra una curva e un tornante fino all’Alta Badia. «Siamo diventati sempre più consapevoli che la cucina di Cortina è gagliarda, è tradizione, ma anche qualità eccelsa e materia prima».

Insomma, la banda dei cuochi fece un gran bella figura, e così continuò l’avventura con altri eventi, altre manifestazioni, e si formò una dinamica di gruppo in cui si cucinava come matti, si lavorava duro, e poi ci si ritrovava nel terzo tempo a bersi un bicchiere di vino e a commentare le performance come fossero stati una squadra di rugby. E il fair play nello sport come nella vita è importante, ed è così che con una sorta di fair cooking i nostri cuochi sono riusciti a conquistare un posto al sole delle Dolomiti. Ed è nel fair cooking dove l’equilibrio tra i piatti classici del luogo e i classici della tradizione italiana si sposano alla perfezione. «Nel mio ristorante, nel menù, ci sono ricette come quella dei casonsei con la rapa rossa e la patata, i semi di papavero, parmigiano e burro fuso come li faceva mia nonna Giovanna. Quando ero piccolo l’aiutavo sempre a cucinare oppure preparavamo il cervo in salmì, gli gnocchi, la zuppa d’orzo. All’epoca la cucina era povera, e gli ingredienti sempre gli stessi. Ho affinato i classici come gli gnocchi ripieni di formaggio liquido e speck croccante e aggiunto icone come i tonnarelli cacio e pepe che i clienti di Roma dicono che neanche nella capitale se ne mangiano di così deliziosi». È bravo Fabietto. Ti prepara la guancia di vitello brasata ma ragiona sui sapori contemporanei, con l’abilità di chi preserva la tradizione e allo stesso tempo ha il coraggio di rinnovarla. E si combina benissimo al resto del gruppo, e con lo chef Graziano Prest del ristorante Tivoli, lui originario dell’Alpago. «C’è voglia di fare bene le cose da queste parti, di proporre la nostra cucina di montagna ma anche la cucina del Veneto, il pesce, vista la vicinanza con Venezia, e il cibo del buonsenso, del chilometro migliore senza andare a prendere ingredienti alle Hawaii». Altro grande talento della squadra ampezzana, lo chef ha lavorato a Venezia e in molti ristoranti importanti da queste parti. Imperdibili i suoi spaghetti freddi con tartare di pesce e l’uovo fritto in crosta di polenta, porcini al rosmarino. E su tutto l’agnello dell’Alpago in due portate.

Avete presente quando una squadra vince e porta a casa tutte le medaglie? Se ai Campionati del Mondo di Sci Alpino di Cortina di quest’anno è successo solo in parte con lo sci (sigh) è di sicuro accaduto grazie alla cucina. Gli chef della località sciistica che sarà una delle protagoniste delle Olimpiadi Milano Cortina nel 2026 hanno comunque dimostrato di saper fare squadra, cosa non ovvia quando si entra nelle sale di ristoranti importanti.

Si assaggiavano le creazioni di Graziano Prest del ristorante Tivoli alternate a quelle di Fabio Pompanin detto Fabietto del ristorante Al Camin presso Casa Italia Collection-Fisi, il bellissimo spazio concept allestito nel centro di Cortina, all’interno del ristorante Cinque Torri. Ambiente da baita chic, sedute firmate dall’azienda toscana Edra, Ethimo all’esterno, un’istallazione dell’artista bresciano Massimo Uberti con la scritta Spazio Amato oltre alle opere di Marco Bernardi con “ItaliettePret’aPorter” e “Cuori”, più aperitivi a base di bollicine delle Cantine Ferrari. In quota invece, nella Lounge Tofana a Rumerlo dove si vedevano le gare c’era proprio tutta l’eccellenza gastronomica ampezzana a lavorare nelle cucine per sfamare i fortunati ospiti. Ancora una volta, insieme uniti per raccontare il meglio della tradizione culinaria locale. Oltre a Graziano e Fabietto, c’erano anche Roberto Piccolin di Ariston (che fa una pizza che è una nuvola), la famiglia Menardi di Baita Fraina (ambiente tradizionale sapori evoluti), Luigi Dariz di Da Aurelio al passo Giau (che ha proposto un petto di faraona ripieno con castagne e broccolo romanesco eccellente) Michel Oberhammer di Baita Pié Tofana (una dei luoghi con terrazza all’aperto più belli delle Dolomiti), Carlo Festini di Lago Scin (da non perdere i suoi risotti e la selvaggina), Massimo Alverà dell’omonima pasticceria (sono 104 anni che sono aperti e hanno un piccolo ristorantino imperdibile), Nicola Bellodis di Rio Gere (dove mangiare canederli pazzeschi mentre i figli giocano negli spazi aperti) e la famiglia Bocus di Villa Oretta (ambiente sorridente, poche camere e cibo sopraffino). Dieci ristoranti, dieci famiglie, una sola squadra. Questa è sicuramente una grande vittoria di questi mondiali 2021.