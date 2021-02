calciomercato-juventus,-un-ex-milan-per-svoltare:-l’affare-per-l’estate

Calciomercato Juventus | I bianconeri starebbero riflettendo sull’acquisto dell’ex Milan per svoltare in attacco: i dettagli sul possibile affare

Pavel Nedved e Fabio Paratici (@GettyImages)

La Juventus, anche quando la finestra è ufficialmente chiusa, è sempre attiva e vigile sul mercato. Uno dei principali obiettivi bianconeri è quello di trovare un attaccante che possa sostituire Ronaldo in termini realizzativi. Diversi sono i profili valutati in questi mesi: da Haaland del Borussia Dortmund a Salah del Liverpool, passando per Mbappé del PSG e Kane del Tottenham.

Negli ultimi tempi ad interessare la dirigenza juventina ci sarebbe l’ex Milan, André Silva, che ora è di proprietà dell’Eintracht Francoforte con cui sta segnando a grappoli. A garantire sull’affare proprio il connazionale Cristiano Ronaldo, mentre a favore della dirigenza ci sarebbe il procuratore Jorge Mendes che gestisce il calciatore. Al momento si tratta solo di un’idea, come riportato da Calciomercato.it, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe evolversi. Il suo valore attuale è di circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tre calciatori nel mirino per il salto di qualità a centrocampo

Paul Pogba (Getty Images)

La Juventus in vista della prossima stagione dovrà migliorare il centrocampo per fare il salto di qualità. Tre sono i calciatori messi nel mirino principalmente: si tratta di Paul Pogba del Manchester United, Milinkovic-Savic della Lazio e Houssem Aouar del Lione. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2022 e non rinnoverà con i Reds.

Il manager Raiola già diversi mesi fa aveva aperto a possibili trattative con la Juventus. Il costo dovrebbe comunque non essere inferiore ai 60-70 milioni di euro. Il serbo biancoceleste ha un valore simile a quello del francese, ma Lotito è restìo a cederlo. Aouar, su cui c’è anche l’Arsenal, andrà quasi sicuramente via a fine stagione per una cifra di 50 milioni di euro.