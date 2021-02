Spread the love











In tatarda mattinata si è spento Mauro Bellugi, ex calciatore di serie A: Barbara D’Urso lo ha voluto ricordare con un commovente messaggio Poche ore fa si è spento Mauro Bellugi. L’ex giocatore di Napoli, Inter, Bologna, e Pistoiese si spento a 71 anni. Un lutto improvviso e drammatico che ha sconvolto non solo […]

L’articolo Barbara D’Urso straziata dal dolore, il ricordo di Mauro Bellugi: “Voglio ricordarti così” proviene da Leggilo.org.

