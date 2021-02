a-manhattan,-un-appartamento-intimo-dal-design-minimalista

Intimità minimal. È questa la chiave di lettura di Circa Central Park, appartamento situato nell’Upper West Side di Manhattan a New York e progettato dall’interior designer e visual brand strategist Christina Loucks. Una vera e propria sfida: arredare uno spazio multifunzionale senza rinunciare al relax e alla flessibilità. Circa Central Park gode di una vista privilegiata e fa parte di un edificio di 11 piani. Si contraddistingue per il raggiunto equilibrio tra funzionalità, bellezza e comfort.

Circa Central Park, photo Zio and Sons, Interior Design Christina Loucks

Loucks ha fatto un uso ottimale di ogni angolo disponibile. L’Oslo Sofa fonde alla perfezione lo spazio ufficio, la zona relax e la stanza degli ospiti. Una scelta indovinata che consente di trasformare la camera da letto in sala relax o in home office in pochi secondi. Loucks ha combinato gli elementi architettonici esistenti con texture morbide e mobili arrotondati per creare un insieme armonico. Ciò che attrae subito l’attenzione sono le finestre arrotondate con vista su Central Park nella sala da pranzo e nel soggiorno. Per creare uno spazio intimo e raccolto senza impedire la vista, Loucks ha scelto un divano il cui schienale può essere regolato a piacere. La sua forma arrotondata si abbina splendidamente ai materiali morbidi dei pezzi di design prodotti da studi locali come Allied Maker, Egg Collective BDDW, Bower Studio e Apparatus.

Circa Central Park, photo Zio and Sons, Interior Design Christina Loucks

L’armadio modulare a scomparsa nella camera degli ospiti, rivela invece una spaziosa scrivania da lavoro con storage incorporato e illuminazione LED: una soluzione ideale per lavorare da casa o per trascorrere le serate a navigare in rete. Grazie a una morbida tavolozza di grigi e crema, questa stanza può facilmente soddisfare qualsiasi esigenza. Open layout per cucina e sala da pranzo, mentre per il soggiorno Christina Loucks ha scelto un modulare Flex, divano riconfigurabile a piacere con una semplice rotazione dei cuscini dello schienale. Ispirato al minimalismo danese, l’interior design di questo appartamento utilizza materiali naturali e privilegia un gioco di forme, texture e toni che danno luce e leggerezza a tutti gli ambienti senza rinunciare all’indispensabile privacy notturna.