5 novità a fumetti uscite questa settimana

Dalle galassie più remote alla Sicilia del 1600, dalla fantascienza al surrealismo, ecco i nuovi fumetti e manga che ci aspettano in libreria, fumetteria e store online

Dalla Terra primordiale ai social network, dalle galassie lontane, lontane alla Sicilia del 1600, dalle passioni dell’adolescenza alla disillusione della maturità. Le ultime uscite nel mondo dei fumetti esplorano il tempo, lo spazio e le diverse stagioni dell’animo umano.

Tra fantascienza, slice of life e surrealismo, ecco i 5 volumi, graphic novel e manga più interessanti usciti questa settimana.

1. Unfollow, di Lükas Juliger

Un bambino emerge dalle profondità del tempo, dalla Terra primordiale, per vivere in una famiglia come un ragazzo normale. Presto però abbandona la civiltà, per vivere in mezzo alla natura; ma non rinuncia alla tecnologia, alla società.

Lo chiamano Earthboi, acquista un grande seguito, conosce le star di Hollywood e conquista le copertine dei magazine, si allea con Yu, giovane programmatrice, anche lei stella dei social. Insieme creano una app che possa risvegliare la coscienza collettiva ecologista, installandola direttamente nelle menti degli utenti, per salvare il mondo.

Una parabola wired disegnata in rosso e in blu, inquietante e attuale, che esplora con tratto conturbante la strada che passa per i social network e procede, forse ineluttabile, verso la catastrofe ecologica (Edizioni di Atlantide, 168 pp, 17,50 euro).

2. Il regno invisibile, di G. Willow Wilson e Christian Ward

In una galassia lontana, lontana (no, non quella), un cargo spaziale pilotato dall’esperta Grix si schianta su una luna remota con un carico sospetto. Nel frattempo, la giovane Vess cammina bendata in una metropoli aliena per essere ammessa in un monastero dove, spera, potrà scoprire il regno invisibile.

Inizia così la nuova space opera vincitrice dei prestigiosi Eisner Award 2020 come Miglior serie e Miglior artista digitale. Le due protagoniste, la spirituale Vess e la decisa e navigata Grix, si trovano a essere involontarie testimoni di una cospirazione che unisce i leader religiosi e una mega-corporazione intergalattica: un segreto così importante e sconvolgente che, se rivelato, farebbe precipitare l’universo nel caos.

Con uno stile ipercinetico e colori che sembrano esplodere sulla pagina, una nuova serie imperdibile per gli amanti della fantascienza a suon di civiltà aliene e cospirazioni galattiche (Magic Press, 124 pp, 14 euro).

3. Caravaggio e la ragazza, di Nadia Terranova e Lelio Bonaccorso

Nel 1608 Caravaggio è già un maestro della pittura, ma è anche un uomo in fuga che cerca rifugio in Sicilia dopo essersi macchiato di omicidio. Cade a pennello la commissione ricevuta da Don Giovanni Martines, magnate della seta; il ricco commerciante convoca Caravaggio a Messina, perché realizzi un ritratto dell’adorata figlia Isabella.

Martines non conosce il carattere sanguigno di Caravaggio, non sa che le sue opere vogliono provocare e sconvolgere l’occhio che le guarda; il rapporto tra il pittore e la giovane Isabella risveglierà lo spirito ribelle di quest’ultima, spingendola a scoprire e apprezzare la libertà che vede immortalata nella vita e nel genio sregolati di Caravaggio.

La sceneggiatrice Nadia Terranova, scrittrice finalista premio Strega 2019, e il disegnatore Lelio Bonaccorso: due autori originari di Messina, per raccontare una vicenda strettamente legata ai luoghi, alle genti e ai mari di una Sicilia antica, eppure così riconoscibile (Feltrinelli Comics, 96 pp, 16 euro).

4. Sing “Yesterday” for me, vol. 1, di Kei Toume

Shinako, intelligente e determinata, ha sempre desiderato essere un’insegnante, e ora è sulla buona strada per riuscirci. Haru è una studentessa universitaria; non ha altra famiglia se non Kansuke, un corvo addomesticato. Sono le due ragazze che si fanno strada nella vita di Rikuo Uozumi, un giovane disilluso, privo di aspirazioni o ambizioni, che dopo l’università ha rinunciato a qualsiasi sogno iniziando a lavorare in un supermercatino locale.

Rikuo si autodefinisce come una figura “marginale”, invisibile agli occhi della società, ma l’incontro con Shinako, sua ex-compagna di studi e suo amore segreto, e con Haru, eccentrica ma piena di gioia di vivere, è destinato a cambiare il suo destino.

Inizia qui il manga “slice of life” dai toni romantici da cui è stato tratto l’omonimo anime, uscito originariamente in Giappone tra il 1997 e il 2015 e pubblicato ora per la prima volta in Italia in edizione integrale (Panini – Planet Manga, 224 pp, 7 euro).

5. Non mi sei mai piaciuto, di Chester Brown

Torna finalmente disponibile l’opera più importante di Chester Brown, uno dei grandi autori del fumetto alternativo canadese.

Una graphic novel autobiografica in cui l’autore mette a nudo – anzi, scarnifica – la propria adolescenza. Lo scopriamo ragazzo, timido, riservato, oppresso da un dramma famigliare: la sempre più evidente schizofrenia della madre. L’amore, il rapporto con la religione e con le ragazze, persino l’acne: tutto è portato alla luce dal tratto crudo ed essenziale di Brown, in una serie di episodi che ritraggono senza censure la sua difficile giovinezza.

Una graphic novel che ha saputo guadagnarsi le lodi di grandi nomi del fumetto come Gilbert Hernandez (Love and Rockets) ed Eddie Campbell (From Hell), riportata alle stampe in Italia da Rizzoli Lizard (216 pp, 18 euro).