urban-outdoor,-i-capi-dal-design-tecnico-che-conquistano

Trekking boots e hiking sneakers non sono più una prerogativa solo per chi va in montagna. L’abbigliamento outdoor, infatti, è sempre più apprezzato anche in contesti urban perché ha il plus di unire tecnologia e design accattivante.

L’ultima partnership che ha generato più hype è senza dubbio quella tra North Face e Gucci, una collaborazione che celebra l’esplorazione di luoghi, culture, ma anche l’esplorazione di se stessi. Dall’estetica anni ’70, la collezione include capi di abbigliamento, accessori, valigeria e calzature legati al mondo outdoor di The North Face, tutti realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente, e andati sold out in poco tempo.

Oltre al sapiente abbinamento di brand di lusso e capi low cost come solo la vera donna milanese sa fare con disinvoltura, nella moda street style predominano outfit che accostano elementi eleganti con giacche e accessori presi direttamente dal mondo outdoor.

(Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Sono prodotti tecnici realizzati con i materiali più innovativi presenti sul mercato. Uno su tutti il Gore-Tex, membrana che offre protezione duratura e sostenibile, testata nelle condizioni più estreme e perfetta per affrontare tutte le intemperie. L’ecosostenibilità guida ogni progresso tecnologico nella ricerca dei materiali performanti. La loro tecnicità è pensata per avere vita lunga, sono capi fatti per essere utilizzati più e più volte, e per essere riparati invece che immediatamente sostituiti.

L’abbigliamento tecnico offre comfort, stabilità, durata. Capi funzionali che hanno il valore aggiunto di stimolare l’immaginazione di chi li indossa anche in città. Portarli è una dichiarazione d’intenti a superare i propri limiti, a espandere gli orizzonti, a ricercare l’avventura. È un modo per sentirsi più connessi alla natura e alle sue sfide, il contesto giusto dove trovare la motivazione.

L’estetica è solo la parte visibile di un nuovo stile di vita. E anche quando i capi sono il frutto di capsule collection più orientate al mondo fashion, la performance rimane il tratto distintivo.