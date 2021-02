torte-salate-e-quiche-senza-glutine:-5-ricette

Per una cena veloce o per un picnic, per un aperitivo “rinforzato” o per un rinfresco: quiche e torte salate sono una vera e propria risorsa in cucina, a cui certo non bisogna rinunciare se si è celiaci (o se si hanno ospiti celiaci). Per preparare torte salate senza glutine si può partire da basi pronte: in commercio si trovano pasta sfoglia, frolla salata o brisèe gluten free, su cui “costruire” le nostre torte.

Oppure si può fare tutto in casa, con le farine apposite: in particolare la pasta brisée non è affatto difficile da preparare: occorrono 500 g di farina senza glutine (si possono usare un mix per pane o per torte, oppure la farina di riso), 250 g di burro freddo, 175 ml di acqua molto fredda e un pizzico di sale. Si lavorano la farina con il burro e il sale velocemente, per ottenere delle briciole, quindi si unisce l’acqua e si impasta; infine occorre fare riposare il panetto dell’impasto, avvolto in pellicola, per almeno 30 minuti in frigorifero.



Scelta la base, non resta che farcire a piacere, con ingredienti sicuri. Qualche idea? Di seguito ne proponiamo alcune.

Torte salate senza glutine: con zucca e ceci

Si ripassa al burro la zucca già cotta a vapore (ne occorre circa mezzo chilo), si uniscono sale, pepe e 200 g di ceci già lessati, quindi si farcisce con il composto la base di pasta brisèe senza glutine. Si sbattono 3 uova intere con 150 g di panna fresca e 150 di grana grattugiato e si versa il composto sopra la farcia. Si cuoce in forno a 180 °C per mezz’ora.

Quiche lorraine senza glutine

Per la più classica delle quiche occorrono 200 g di pasta brisée senza glutine, 150 g di cipolla, 150 g di panna, 150 g di emmenthaler, 200 g di pancetta, 100 g di grana grattugiato, oltre a sale e pepe. Riducete a striscioline la pancetta e soffriggetela in una padella antiaderente; a parte rosolate la cipolla con poco burro. Tagliate a dadini l’emmenthaler. Sbattete le uova con sale, pepe, il grana e la panna. Rivestite con la brisée una tortiera foderata con carta da forno, farcitela con la pancetta, le cipolle e l’emmenthaler. Sopra versate le uova e cuocete per mezzora in forno caldo a 180 °C.

Torta salata senza glutine al formaggio

Potete usare la brisèe o la sfoglia gluten free. Preparate una farcia sbattendo 4 uova con sale, pepe e noce moscata; unite 300 g di ricotta e altrettanti formaggi misti a piacere tagliati a dadini (mozzarella, emmenthaler, fontina… è un’ottima ricetta per finire gli avanzi). Completate a piacere con prosciutto a dadini. Foderate con la sfoglia una tortiera ricoperta di carta da forno e versatevi la farcia. Coprite con un disco di pasta, pizzicate i bordi per chiudere la torta e bucherellate la superficie con una forchetta. Pennellate con poco latte e cuocete in forno a 200 °C per 40 minuti.

Sfogliata ricotta e spinaci

Un altro grande classico. La farcia si prepara ripassando in padella con una noce di burro 250 g di spinaci già lessati. Si mescolano gli spinaci con 500 g di ricotta, si unisce abbondante grana grattugiato e si usa il composto per farcire la base di sfoglia gluten free. Nel ripieno si devono poi formare con l’aiuto di un cucchiaio 4 cavità, in ognuna delle quali sgusciare un uovo. Sale, pepe, si copre tutto con un disco di sfoglia, pizzicando i bordi per chiudere la torta. Dopo aver bucherellato la superficie con una forchetta e spennellate la torta con un rosso d’uovo, si inforna a 200 °C per 40 minuti.

Torta di gorgonzola, pere e noci

Non solo sfoglia e brisèe: si possono preparare anche deliziose torte salate senza glutine soffici. Questa, saporitissima, si realizza con 100 g di farina di riso e 100 g di fecola di patate (o in alternativa 200 g di mix di farina senza glutine), da setacciare con una bustina di lievito per dolci senza glutine. A parte si sbattono 3 uova con 100 ml di olio di oliva e 100 ml di latte, sale e pepe; si incorpora questo miscuglio alla farina senza glutine, mescolando con cura, quindi si uniscono 100 g di emmenthaler grattugiato, 150 g di gorgonzola piccante a dadini, una pera grossa a cubetti e due manciate di gherigli di noce sminuzzati grossolanamente. Si versa in uno stampo da plumcake foderato di carta da forno e si cuoce in forno a 180 °C per 45-50 minuti: la cottura va provata con lo stecchino.