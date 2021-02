tendenza:-l’equilibrio-conquista-l’interior-design

IL VALORE AGGIUNTO

Windows of Bo Bardi di Linde Freya Tangelder (Valerie Traan Gallery).

Sono un omaggio a una maestra dell’architettura i tavolini Windows of Bo Bardi di Linde Freya Tangelder (in arte Destroyers Builders, Valerie Traan Gallery). Forme organiche e materiali di pregio: oggetti che la designer definisce «brutali ma delicati».

Dialogo morbido

Poltrona Rito, Matteo Thun e Antonio Rodriguez per Désirée

In Rito, poltrona disegnata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez per Désirée, la seduta imbottita sembra un cuscino oversize appena appoggiato sulla struttura in metallo, leggerissima. Relax totale.

Per abbonarti ad AD, clicca qui.