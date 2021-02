Rudy Zerbi e la politica: “presto sarò ministro”

Rudy Zerbi, apprezzatissimo conduttore, afferma: “Presto sarò ministro”. Colpo di scena per i suoi fan, chi se lo sarebbe mai aspettato?

Rudy Zerbi

Rudy Zerbi, classe 1969, è ormai un celebre conduttore televisivo. Ricopre ruoli importanti in numerosi programmi di punta del piccolo schermo, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e produttore discografico italiano.

Zerbi nasce a Lodi, il 3 febbraio del 1969 e cresce a Santa Margherita Ligure, terra in cui frequenta il liceo linguistico di Rapallo. Una volta raggiunta la maggiore età, si diploma e decide di trasferirsi a Milano per iniziare gli studi universitari.

Ben presto si laurea, in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano e inizia così la sua scesa nel mondo dello spettacolo. Come molti altri, contemporaneamente agli studi inizia ad avere alcune esperienze radiofoniche.

Saranno proprio quest’ultime che, con sorpresa dello stesso Rudy Zerbi, gli apriranno alcune strade importanti per il panorama musicale.

Rudy Zerbi: la carriera

Dopo le esperienze radiofoniche inizia immediatamente a lavorare alla Sony Music come produttore discografico e successivamente si appassiona alla televisione tanto da partecipare ad alcune trasmissioni fino a diventare un volto fisso in alcuni programmi.

Zerbi collabora con molti artisti italiani come Gianni Morandi, Renato zero, Marco Mengoni e tanti altri. Nel 2009 decide di lasciare la Sony dopo sedici anni di lavoro, per dedicarsi totalmente al mondo della televisione, ma non ha del tutto abbandonato la musica.

Oggi, per quanto riguarda i suoi impegni è arrivato ai principali programmi Mediaset, quali quelli di Maria De Filippi, come Amici e Uomini e Donne. Proprio insieme a Maria e Gerry Scotti ha creato il programma Italia’s Got Talent.

Cambiamento di Carriera

Dal profilo Instagram di Rudy Zerbi

Nonostante la sua brillante carriera televisiva, il conduttore Rudy Zerbi annuncia un tremendo cambio di rotta. Da severo insegnante nel programma di Maria De Filippi e moderato giudice in “Tu si que vales” Zerbi sembra essersi buttato in politica.

Poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories che ha lasciato tutto il suo pubblico con il fiato sospeso: “Presto sarò ministro“, ha commentato il conduttore. La foto che posta Zerbi ritrae le tendenze di politica e governo e, considerata l’enorme crisi che il nostro paese sta affrontando, la situazione non stupisce.

Infatti la cosa particolarmente assurda è che tra le maggiori tendenze risulta proprio il nome di Rudy Zerby, che quindi ironizza: “Nelle tendenze di politica e di governo, presto sarò ministro anticaduta del capello“.

La cosa è accaduta su Twitter e immediata è stata la reazione dei fan che ironizzando sulla situazione hanno dato manforte alla tendenza.