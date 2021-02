“pronto,-veniamo-a-fare-il-vaccino-covid-19-a-casa-sua”,-occhio-alla-nuova-truffa

Spread the love

Il Covid-19 non ha assolutamente fermato i truffatori seriali, semmai li ha fatti ingegnare per inventarsi nuovi metodi per colpire.

L’ultimo in ordine cronologico non può che far riferimento al Covid-19 ed a ciò che molti attendo con grande ansia: il vaccino.

Vittime, come spesso capita, le persone anziane e più fragili che nell’ultimo anno sono rimaste sempre più sole a causa di questa tremenda pandemia.

Da diverse segnalazioni, non solo in provincia di Cuneo, infatti, pare che alcuni individui chiamino telefonicamente le proprie vittime spacciandosi per l’ASL del territorio e proponendo un servizio di vaccinazione a domicilio.

NULLA DI PIU’ VERO! I vaccini, infatti, vengono somministrati solamente presso le strutture sanitarie ed eventualmente le persone impossibilitate a spostarsi per motivi di salute saranno contattate esclusivamente dal Medico di Base.

Un pericolo in più, dunque, con il quale fare i conti in questo periodo già saturo di preoccupazioni e rischi.