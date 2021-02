Le mbriachelle sono un dolcetto tipico delle zone dell’alta Tuscia laziale a base di frutta secca, olio extravergine di oliva e vino rosso.

La ricetta che vi proponiamo oggi è quella che viene utilizzata nella zona del Viterbese, a base di noci e mandorle, da accompagnare ad un immancabile bicchiere di buon vino dove questi biscotti devono essere inzuppati.

In realtà con questo nome vengono indicati diversi tipi di dolcetti, nelle varie parti di Italia, la cui caratteristica fondamentale è di avere tra i loro ingredienti il vino.

Questi dolcetti in passato venivano cotti nelle stufe a legna e, come si può facilmente immaginare,non esistevano festività in cui non ci fossero in casa scatole piene di questi biscotti da offrire agli ospiti e da inzuppare nel vino a fine pasto.

Considerate che la dose della farina può variare in base a quanto quest’ultima verrà assorbita dai liquidi, ricordate che dovrete avere un impasto morbido, ma lavorabile, i tempi di cottura possono variare sensibilmente in base al proprio forno. Per ottenere la giusta consistenza più che seguire un orario preciso osservate il colore del biscotto che deve essere dorato sopra e sotto.

Toccate i biscotti quando avranno assunto il giusto colore, devono uscire dal forno già abbastanza duri, perché la loro consistenza sarà croccante e perfetta da inzuppare nel vin santo.

La dose della cannella è a piacere, ma noi vi consigliamo di abbondare un po’, il suo profumo è davvero irresistibile.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

750 g Farina tipo 0

300 g Zucchero

250 g Vino

150 g Noci e mandorle sgusciate

125 g Olio Extravergine D’Oliva

2 Uova

5 g Bicarbonato

1 buccia grattugiata Limone

q.b. Cannella in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle mbriachelle, prendete le mandorle e le noci sgusciate e tritatele grossolanamente in un mixer.

Versate in un recipiente vino, olio, uova, zucchero e la farina.

Mescolate con una forchetta.

Unite le noci e le mandorle, il bicarbonato.

Unite anche la buccia grattugiata di un limone, la cannella e mescolate.

Continuate a mescolare con le mani, quindi staccate pezzi di impasto formando dei cilindri abbastanza grandi e tagliateli a bastoncini di circa 5 centimetri di lunghezza.

Cuocete in forno già caldo in funzione statica a 180° per circa 30-35 minuti.

I biscotti devono assumere un bel colore dorato sopra e sotto. Se necessario aumentate o diminuite i minuti di cottura in base al vostro forno.