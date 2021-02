Spread the love











Laura Torrisi finalmente ha ripreso una delle sue più grandi passioni che per problemi di salute ha dovuto accantonare Di recente Laura Torrisi è tornata al centro di numerosi pettegolezzi per via della fine della storia con Leonardo Pieraccioni. Secondo alcuni rumors, l’attrice avrebbe detto addio a l’ex marito per un presunto tradimento. Un tradimento, […]

L’articolo Laura Torrisi, finalmente lo ha fatto: E’ sempre dura ricominciare” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...