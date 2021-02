indonesia,-migliaia-di-sfollati-per-le-inondazioni-causate-dai-monsoni

GIAKARTA – Sono oltre mille le persone costrette ad abbandonare le case in diverse aree di Giacarta per le gravi inondazioni legate alla stagione dei monsoni. Secondo l’agenzia meteorologica indonesiana l’emergenza continuerà per tutta la prossima settimana. Dalle aree meridionali e orientali della città, che ospitano 10 milioni di persone, sono stati evacuati circa 1.380 residenti. Qui le acque post-alluvionali hanno raggiunto un’altezza di 1,8 metri, comunica Sabdo Kurnianto, capo ad interim della Protezione civile, sottolineando che non sono segnalate vittime.

Sui social media i residenti hanno pubblicato immagini di cittadini che guadano acque fangose arrivate all’altezza delle spalle, con auto quasi completamente sommerse e squadre di ricerca che evacuano gli anziani sui gommoni. “Duecento quartieri sono stati colpiti”, ha detto sabato il governatore cittadino Anies Baswedan a Localtelevision, aggiungendo che il governo ha allestito oltre due dozzine di centri di evacuazione in tutta la città. “La pioggia è cessata, ma l’acqua di altre zone sta ancora affluendo a Giacarta”.

Secondo Dwikorita Karnawati, capo dell’agenzia meteorologica, “Giacarta e le aree circostanti sono ancora nel periodo di punta della stagione delle piogge, che si stima continuerà fino alla fine di febbraio o all’inizio di marzo”. Le inondazioni arrivano in un momento in cui l’Indonesia è già alle prese con il più alto numero di casi e morti da Covid-19 nel sud-est asiatico e una recessione economica.