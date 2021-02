in-uk-quarantena-obbligatoria-di-10-giorni-in-hotel…a-spese-del-cittadino!

Il costo della quarantena, che comprende l’alloggio, il trasporto e il test, è di 1.750 sterline circa 2.000 euro e l’hotel va prenotato per tempo.

Di che cosa stiamo parlando? Delle nuove regole stabilite in Inghilterra dove è scattata la quarantena obbligatoria per tutti i cittadini britannici e irlandesi e i residenti nel Regno Unito che arrivano da uno dei 33 Paesi classificati ad alto rischio.

Una quarantena dunque a proprio spese e di dieci lunghi giorni. All’arrivo in Inghilterra, i viaggiatori sono accompagnati dal personale assegnato negli hotel ad hoc: le persone non potranno lasciare le loro stanze e ci saranno controlli per garantire il rispetto della misure.

Nella ‘blacklist’ dei 33 paesi c’è ne è anche uno europeo, il Portogallo. Ma sono compresi anche Stati del Sud America e dell’Africa meridionale. La misura è stata adottata, si legge, per fermare la diffusione delle temute varianti del virus, come quella sudafricana e brasiliana.

Anche se a proposito delle varianti ci sono tesi contrapposte. Anche in Italia i dottori si divido in allarmisti e non. Sorprendentemente non lo è Roberto Burioni che in un suo ultimo post afferma: vorrei farvi notare che varianti virali emergono continuamente e fino a prova contraria non rappresentano un pericolo.

Per chi arriva da altre nazioni in Inghilterra resta l’obbligo di quarantena a casa, con un tampone, il secondo e l’ottavo giorno dall’arrivo.

A preoccupare comunque è il fatto che il governo non abbia ancora stabilito quanto tempo resterà in vigore tale misura.

Claudio Messora