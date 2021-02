grande-fratello-vip,-maurizio-costanzo-attacco-durissimo,-le-sue-parole-colpiscono-duro

Spread the love











Il Grande Fratello vip, quest’anno sta piacendo poco e, anche se viene seguito e gli ascolti sono abbastanza buoni, le critiche nei suoi confronti sono ferocissime.

Tempo fa Selvaggia Lucarelli ebbeo modo di criticarlo dicendo che, ad essere sbagliata è, a monte, la scelta della produzione, di mettere nella casa, delle schegge impazzite per farle impazzire ancor di più e che il risultato che si ottiene è esattamente quello che si vorrebbe ottenere salvo poi scandalizzarsi di ciò che succede, prendere le distanze, colpevolizzare ed espellere.

L’analisi che ha fatto la Lucarelli non ha avuto alcun riscontro da parte del padrone di casa del programma, Alfonso Signorini, che non ha commentato in alcun modo le idee della Lucarelli ma, piuttosto, è andato dritto per la sua strada continuando sulla stessa scia.

Maurizio Costanzo attacca duramente il Grande fratello vip

Anche Maurizio Costanzo ha parlato del Grande fratello vip dalle pagine di Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti al cui interno cura una rubrica e ha detto: “A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa”.

E poi ha anche aggiunto: “Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo”.

Dunque, Maurizio Costanzo non accetta di vedere personaggi pubblici che sanno molto bene come funzionano i meccanismi televisivi, fare le scivolate che hanno commesso e, evidentemente, si riferisce ad Alda D’Eusanio, a Stefano Bettarini a Fausto Leali e a tutti quelli che, a causa del loro comportamento, sono stati espulsi.

Antonella Clerici attacca anche lei il grande fratello vip

Anche Antonella Clerici ha attaccato la trasmissione condotta da Alfonso Signorini e ha detto che, se quando è iniziata è stata interessante perchè si trattava di un vero esperimento sociale,

poi è diventata quella che la Clerici ha definito “il nulla cosmico”.

Perchè all’interno c’è gente che non ha nulla da dire. Dunque, la Clerici ha detto che, se non ha nulla contro il programma in se perché potrebbe anche essere interessante vedere interagire persone che hanno qualcosa da dire, diventa intollerabile quando le persone non trasmettono proprio nulla.

La Clerici ha anche detto che in televisione è bene parlare correttamente l’italiano e sentire parlare gente che sa usare il congiuntivo. Insomma, un attacco al grande fratello vip da più fronti e soprattutto da gente che di televisione se ne intende davvero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...