gli-usa-rientrano-negli-accordi-di-parigi.-kerry:-“sull’ambiente-abbiamo-il-sostegno-del-popolo-americano”

NEW YORK – Gli Stati Uniti sono rientrati oggi ufficialmente negli accordi di Parigi dopo lo stop voluto da Donald Trump. E l’inviato speciale per il clima John Kerry ha celebrato l’evento con una serie di interventi dove ha enfatizzato l’importanza dell’impegno comune. Parlando prima alla conferenza sulla sicurezza di Monaco: “Dobbiamo elevare le nostre ambizioni e ridurre le emissioni in modo sufficiente, e questo vale per gli americani quanto per la Cina, l’India, la Russia, il Giappone e l’Unione europea nel suo insieme”. Dove ha anche sottolineato come “al momento solo un paio di Paesi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati da Parigi ma il fallimento non è una opzione”.

Un concetto chiarito ulteriormente, poco dopo, partecipando di persona ad una conversazione con l’ambasciatore italiano a Washington Armando Varricchio e l’ambasciatrice britannica Karen Pierce, organizzata a Villa Firenze, residenza del nostro diplomatico. “Cinque anni dopo la storica firma, gli accordi di Parigi resistono ancora” ha detto Kerry. “L’ex presidente Trump non è riuscito a farli deragliare. Quando lui è uscito, 37 stati americani su 50 sono rimasti fedeli agli impegni. Insieme a tantissime città. Sì, gli americani sostengono fortemente il nostro impegno ambientale e lo hanno dimostrato col voto”.

I tre, moderati dalla giornalista del New Yorker Susan Glasser, hanno affrontato pure il tema dell’impegno internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici, in vista di appuntamenti cruciali come il G7 in Gran Bretagna di giugno, il G20 di Roma a fine ottobre, e la Cop 26, la conferenza Onu prevista in Scozia a novembre, co-presieduta da Gran Bretagna e Italia. “Una partnership con l’Europa è essenziale e va condotta attraverso azioni concrete. Con l’impegno economico, mettendo il denaro sul tavolo, sollecitando le nazioni e sfidando le tecnologie”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo riportare la Cina al tavolo delle trattative. Sappiamo che funziona, Reagan lo fece con Gorbaciov e il risultato fu la riduzione delle armi nucleari”.

Il tour di Kerry si è infine concluso con un intervento alle Nazioni Unite, per festeggiare il rientro nell’accordo col segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e l’inviato Onu per il clima Michael Bloomberg nell’ambito del Global Engagement Summit 2021. “L’incontro dell’Onu di novembre a Glasgow sarà l’ultima occasione per portare tutti i paesi a bordo. Non possiamo fallire, sarebbe un tradimento alle generazioni future”.