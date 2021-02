giulia-de-lellis-e-le-critiche-del-nuovo-fidanzato:-“sei-una…”

La nota influencer romana, Giulia De Lellis, ha ricevuto alcune critiche da parte del suo nuovo fidanzato.

Giulia De Lellis (Instagram)

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo italiano. Ha costruito la sua fama sui social network, dove da anni è seguitissima dai suoi tanti estimatori.

Ha sfondato nel mondo della Tv, grazie alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Qui si è presentata come corteggiatrice del tronista di allora, Andrea Damante.

La scelta di quest’ultimo è ricaduta proprio sulla fashion blogger nata a Roma, con la quale nel 2016 ha intrapreso una relazione sentimentale, finita soltanto lo scorso anno.

Della loro storia amorosa, la De Lellis ne ha parlato nel suo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Dal nome del testo capiamo subito il motivo per cui si è chiuso il loro rapporto, ossia a causa di un tradimento dell’ex tronista.

Nel corso della sua ancor breve carriera, Giulia ha partecipato come ospite ed opinionista in alcuni programmi televisivi. Tra questi spiccano le sue apparizioni in “Pomeriggio Cinque”, “Mai dire talk” e soprattutto la sua esperienza come concorrente nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip”.

Le accuse del nuovo fidanzato di Giulia De Lellis

Secondo alcune indiscrezioni, a presentare il nuovo ragazzo a Giulia, è stato proprio lo stesso Damante. Quest’ultimo infatti è stato immortalato diverse volte in passato con Carlo Gussalli Beretta.

Il giovane rampollo è il nipote del fondatore dell’omonima fabbrica di armi, Bartolomeo Beretta. I due si sono conosciuti la scorsa estate in vacanza e tra i due è da subito scattata la scintilla.

Non si può assolutamente parlare di tradimento, in quanto la loro relazione è iniziata alcuni mesi dopo rispetto al termine della storia con Andrea. Al contrario dell’influencer, Carlo è un ragazzo molto riservato. Infatti non è così presente sui social, come vediamo dal numero esiguo di pubblicazioni sul suo profilo Instagram.

Quello della De Lellis invece è sempre ricco di aggiornamenti, i quali incuriosiscono quotidianamente i suoi cinque milioni di followers. Proprio nelle ultimissime ore è apparsa una storia sulla sua pagina, nella quale è in compagnia della sua nuova fiamma.

I due si trovano sulla neve, intenti a fare un’escursione. Lei appare meno agile del fidanzato, tanto che egli si diverte a prenderla in giro. Oltre a definirla una “nanetta”, in virtù della sua non imponente altezza, Beretta le ha detto anche che ci mette otto ore.

Giulia De Lellis (Instagram)

Quest’ultima affermazione è in riferimento alla presunta lentezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale si è giustificata evidenziando la ripidità del percorso. Come ha mostrato su una storia seguente infatti, al bordo del tragitto ci sono delle funi, messe lì appositamente per dare un sostegno agli avventurieri.