gf-vip:-giulia-salemi-eliminata

Giulia Salemi è l’eliminata di questa settimana. Stefania Orlando ha potuto dunque tornare nella casa del Grande Fratello Vip. La influencer italo-persiana se l’aspettava, essendo entrata a gioco già in corso. Pierpaolo Pretelli si sente in colpa, perché ha sottratto le attenzioni della fidanzata al resto del gruppo.

Stefania Orlando ha vinto al televoto contro Giulia Salemi. E così la influencer italo – persiana ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. La Salemi ha ottenuto il 47% dei voti, la Orlando il 53%. Di questa percentuale Giulia è davvero molto soddisfatta dell’esito del televoto: non avrà vinto, ma il fatto di essere entrata nella casa più spiata d’Italia a gioco già iniziato da qualche mese per lei è già un grande successo.

Prima di decretare l’eliminata, le due vippone son state chiamate in studio: è lì che hanno ricevuto il verdetto finale. In attesa del responso, hanno avuto modo di chiacchierare con i due opinionisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ossia Pupo e Antonella Elia. Il cantante si è schierato dalla parte di Giulia, la tremenda ex inquilina della casa a favore della Orlando

Pupi e la Elia schierati

Ecco che cosa ha detto la Elia dell’amica del cuore di Tommaso Zorzi:

“Abbiamo vissuto con te, abbiamo amato con te, abbiamo apprezzato la tua amicizia, la bellezza dei legami che hai creato. A volte mi hai fatto dubitare della tua sincerità. Tu sei una donna di una intelligenza straordinaria. Io non so se tu sia completamente vera o se dietro alle tue azioni ci sia un ragionamento, comunque chapeau. Tu e Tommy resterete sempre Genoveffa e Anastasia”.





Pupo si è invece così espresso a proposito della fidanzata di Pierpaolo Pretelli:

“Te lo dico da uomo, come consiglio. Tu hai tanti pregi ma a volte ti comporti come una meravigliosa gatta persiana che quando si attacca ia gioielli di famiglia diventa davvero difficile… immaginati un po’ la scena. Ti direi di lavorare su quello”.

Alla fine il pubblico ha deciso appunto che è Giulia a dover lasciare la casa.

"A differenza del passato io esco da questa casa senza rimorsi, sono stata me stessa nel bene e nel male, ho amato, ho ritrovato un rapporto con mio padre e ho la speranza di ritrovare Nausica fuori. Il mio cuore ha ripreso a battere e mi sento donna finalmente".

Pierpaolo in lacrime per aver “perso” Giulia

Quando scopre che la sua Giulia è stata eliminata, Pierpaolo Pretelli scoppia a piangere. Si sente in colpa, crede di essere lui la causa della eliminazione della fidanzata:

“Io da giorni te lo dico lei che mi sento un po’ in difficoltà con lei per il fatto che oggi sarebbe potuta uscire. Mi sento un po’ responsabile del suo percorso. Lei ovviamente ha dedicato molto tempo a me, ha precluso il tempo ad altri concorrenti della casa, non è riuscita come voleva ad allacciare i rapporti in maniera solida”.

Ma la Salemi lo rincuora di nuovo: