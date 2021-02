GF Vip, De Grenet svela: “ Zorzi non è gay-gay”

Forse sarà l’ora tarda, visto che i discorsi sono iniziati dopo la diretta del GF Vip, durante una sorta di spuntino notturno, fatto sta che Samantha De Grenet è entrata in un discorso sugli orientamenti sessuali ed ha svelato ai vipponi, che stavano cenando, di aver scoperto che Tommaso non è gay-gay.

Ha intavolato un discorso davvero pericoloso, la conduttrice Samatha De Grenet: un discorso, che, infatti ha subito visto sul web nascere una discussione sulle sue parole, ricordando pure le frasi che Samatha aveva detto sulle effusioni di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

GF Vip,De Grenet svela un retroscena su Zorzi

Finita la puntata incandescente, con l’eliminazione di Giulia Salemi e piena di liti, colpi di scena e rivelazioni, ecco che i vipponi, non tutti, si sono ritrovati a consumare una cena, cioè uno spuntino notturno, prima di andare a letto.

Samantha De Grenet, durante la cena, è entrata nel discorso sugli orientamenti sessuali e ha svelato ai vipponi la sua teoria, tirando in ballo Tommaso.

GF Vip, De Grenet: “Tommaso non è gay-gay”

“Ho scoperto che Tommy non è gay gay“, ha dichiarato la De Grenet e subito ecco che Stefania Orlando ha subito replicato: “Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette“.

A questo punto Samantha De Grenet ha risposto che, invece a lei, le etichette piacevano eccome ed ha continuato nella sua logica: “Io sono etero etero, non vi sbagliate proprio. A me piace definirmi con le etichette”.

GF Vip, Samantha rivela che Zorzi sbircia nelle scollature

Insomma, la teoria di Samantha di De Grenet sta nel fatto che se lei è etero-etero,Tommaso, però non è gay-gay. Il motivo? Tommy guarda nelle scollature delle donne presenti nella Casa. Samantha ha detto:

Solo a questo punto Tommaso, che era presente a tutto il discorso della De Grenet, ha chiuso la conversazione con una battuta: “Ma certo che guardo le scollature, guarda che donne che ho davanti!“.

A questo punto su Twitter si è scatenato: il discorso della De Grenet – che è stato preso dagli inquilini della Casa, con molta leggerezza, pure da Zorzi stesso che è intervenuto con ironia- ha però fatto scatenare il dibattito sulla presunta omofobia di Samantha De Grenet. La domanda è nata spontanea da più parti sul web

“Insomma, se un ragazzo gay guarda una scollatura ad un’amica non è più “gay-gay”?

E poi ha fatto tornare in mente la frase del passato della De Grenet che aveva definito “non bello” il video dell’amicizia fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò fatto di baci in bocca e abbracci. Come scrive Biccy, i fan brasiliani del programma, l’hanno ribattezzata sui social “Bolsonara” alludendo al loro leader Bolsonaro.