Fabrizio Corona a sorpresa: “Mai stato così…”. Ma il web lo attacca! – FOTO

Fabrizio Corona a sorpresa: “Mai stato così…”. Ma il web lo attacca con commenti non proprio carinissimi in queste ore.

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé. L’ex re dei paparazzi, che nell’ultimo periodo è stato visto diverse volte in compagnia della sua ex fiamma e grande amica Asia Argento, è particolarmente attivo su Instagram nell’ultimo periodo e lo scatto pubblicato pochissimi istanti fa ha lasciato il segno.

Il 46enne originario di Catania ha messo in mostra una barba brizzolata e incolta, che non è passata inosservata e che ha riscosso un grande successo presso il pubblico femminile. Ma, come spesso accade, non sono mancate le critiche all’indirizzo dell’affascinante Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona con la barba incolta: quante critiche sul web

“MAI STATO COSÌ MATURO” il commento del siciliano che, immediatamente, è stato preso di mira da diversi utenti. In parecchi hanno attaccato l’aspetto ‘trasandato’ di Fabrizio Corona e qualcuno è andato anche oltre con giudizi pesanti come “Maturo…siii😂per san’vittore😢”, “EHHH LA COCA”, “Nemmeno così gonfio, basta botox😮“, “ma Fabrizio come ti sei ridotto perché ti stai trascurando riprenditi alla faccia di chi ti vuole vedere messo male tirati su”, “Mai stato così SCHIFOSO!”, “Ritorna in te, anzi rialzati da questo baratro della depressione! La vita va avanti!” e così via.