elisabetta-gregoraci-e-flavio-briatore,-ritorno-di-fiamma?

I rumors parlano chiaro e dicono, non solo di un avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma addirittura danno per imminenti le seconde nozze, confermando quello che la Gregoraci aveva detto quando era nella Casa del Grande Fratello.

Un settimanale è certo che la coppia sia tornata insieme e che si voglia, addirittura, (ri)sposare: un ritorno di fiamma? Elisabetta confermerà o smentirà tale indiscrezione? Staremo a vedere. Per ora si parla di una cena insieme dove sarebbe stato Flavio a cucinare per lei.

Gregoraci, protagonista dentro e fuori la Casa del GF Vip

Elisabetta Gregoraci, all’interno della Casa del GF Vip, è stata una vera e propria protagonista. Un po’ per quella amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, che i fan aspettavano che diventasse qua

Eh sì perché l’ex velino aveva davvero perso la testa per l’ex moglie di Briatore. Ma è protagonista anche fuori la Casa, specialmente nelle dirette del GF Vip, quando viene sempre messa a confronto con Giulia Salemi, diventata la fidanzata di Pretelli, nella Casa. Ed ora si parla di un ritorno di fiamma con Briatore.

Fra Briatore e Gregoraci, nozze bis?

È il settimanale Vero che lancia l’indiscrezione e parla di un possibile ritorno di fiamma con Flavio, il padre di suo figlio Nathan Falco Briatore. Nel dettaglio, il settimanale parla di un ritorno insieme per la coppia composta da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore nonostante qualche settimana fa, durante la sua intervista a Verissimo, l’ex gieffina avesse smentito tutti i rumors che erano circolati sul suo conto.

A distanza di un po’ di giorni, però, sembrerebbe che le cose siano cambiate, al punto che Flavio ed Elisabetta starebbero pensando anche di convolare di nuovo a nozze.

Gregoraci, la proposta di Briatore era finita nella Casa

Di tale ipotesi se ne era già parlato all’interno della Casa del GF Vip, quando EliGreg aveva raccontato ai suoi coinquilini, come spiega Blastingnews, che durante il periodo del lockdown, vissuto insieme con Briatore e il figlio Nathan, il patron del Billionaire le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo.

In quell’occasione, però, Elisabetta lasciò capire che alla fine non avevano concluso nulla, ma a questo punto non si esclude che possa esserci un nuovo colpo di scena?

Gregoraci e Briatore, sposi a Roma?

“Il sogno di Elisabetta e Flavio: nozze bis in San Pietro” scrive la rivista di gossip, come a dire che i due intendano sposarsi a Roma, sarà così? O si tratta di un ennesimo gossip? Bè si attende la reazione della showgirl e conduttrice.

Elisabetta farà chiarezza su questa indiscrezione, riguardante il suo nuovo possibile matrimonio con Briatore, oppure lascerà stare, senza dare ulteriore peso? Staremo a vedere, intanto si parla di una cena fra i due, dove avrebbe cucinato proprio Flavio.