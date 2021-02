crema-pasticcera:-tre-ricette-velocissime

La preparazione della crema pasticcera mette sempre tutti un po’ in crisi per via dei grumi.



Sì, capita anche ai migliori di fare un pasticcio!



Versare il latte caldo sulle uova è un passaggio delicatissimo e non sempre il risultato è quello sperato.



Ma sapete che ci sono metodi infallibili per preparare una crema perfetta, buonissima, liscia e vellutata, senza il rischio di commettere errori? E sono anche metodi super veloci.

Ricetta della crema pasticcera veloce

La ricetta è quella classica, ma un po’ rivisitata perché il latte va aggiunto dopo alle uova mescolate con zucchero e farina, ma freddo e non bollente.



In questo modo è scongiurato il rischio grumi!

Ingredienti

1 uovo intero, 500 ml di latte intero, 2 cucchiai di farina 00, 4 cucchiai di zucchero, scorza grattugiata di limone.

Procedimento

In un pentolino rompete l’uovo e mescolatelo con lo zucchero e la scorza del limone utilizzando una frusta a mano.



Poi aggiungete la farina continuando a mescolare e infine il latte freddo.



Quando il composto sarà omogeneo e senza grumi, mettetelo sul fuoco e cuocete a fiamma bassa sempre mescolando.



In pochi minuti la crema sarà pronta.

Crema veloce “frullata”

Utilizzando gli stessi ingredienti potete provare questa variante davvero facilissima.



Mettete tutto, compreso il latte freddo, in una scodella o nel bicchiere del frullatore a immersione e frullate.



Poi cuocete questo composto a fuoco basso fino a raggiungere la consistenza desiderata.



La scorza di limone in questo caso va messa in cottura perché frullandola potrebbe rilasciare un gusto amaro.

Crema pasticcera al microonde

Avete mai provato la cottura della crema pasticcera nel microonde? Vi stupirà.



Mescolate tutto come nelle ricette precedenti e poi versate il composto in una boule adatta alla cottura in microonde.



Cuocete per due minuti a 700W, poi mescolate la crema e cuocete ancora per due minuti.



In 4 minuti dovrebbe essere pronta, perfetta e senza grumi.