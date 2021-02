coronavirus-nel-mondo:-argentina,-vip-vaccinati-al-ministero,-si-dimette-il-responsabile-della-salute

La pandemia di coronavirus nel mondo ha provocato 2,44 milioni di morti e oltre 110 milioni e 262 mila contagi seconco gli ultimi report della Jonhs Hopkins University. Gli Stati Uniti si avvicinano alla quota di 500 mila virrime (sono attualmente 495.470) davanti al Brasile (244.765), Messico (178.108), India (156.111) e Regno Unito (119.387).

Argentina, denunciate vaccinazioni a vip in ministero. Si dimette il ministro della Salute

Pochi giorni dopo lo scoppio in Perù di uno scandalo di centinaia di personalità vaccinate segretamente contro il Covid-19 fuori dai canali ufficiali, anche l’Argentina si è trovata a dover affrontare una simile emergenza dopo che un noto giornalista, Horacio Verbitsky, ha rivelato ad una radio di essersi vaccinato nel ministero della Salute a Buenos Aires. In una intervista Verbitsky ha raccontato come, grazie ad una telefonata al “mio vecchio amico”, il ministro Ginés Gonzalez García, “mi è stato detto di recarmi all’ospedale Posadas”, ma che, “quando stavo per recarmi là, il suo segretario mi ha chiesto di andare direttamente al ministero per vaccinarmi”. La rivelazione ha scatenato la curiosità dei media che hanno pubblicato i primi nomi di personalità vaccinate fuori dall’ufficialità, come l’ex ministro degli Esteri e attuale senatore, Jorge Taiana, il leader sindacale Hugo Moyano e la sua famiglia, ed il deputato filogovernativo Eduardo Valdés. Immediatamente dopo la diffusione della vicenda, il presidente della repubblica Alberto Fernandez ha chiesto e ottenuto le dimissioni del ministro della Salute. Al suo posto andrà la ‘numero due’ del ministero, Carla Vizzotti.

Usa, Biden fa appello ad americani: Vaccini sicuri, vaccinatevi

“Se c’è un messaggio che deve passare a tutti in questo Paese è che i vaccini sono sicuri. Per favore, per voi stessi, per la vostra famiglia, per la vostra comunità, per questo Paese, fate il vaccino quando è il vostro turno. Questo è il modo in cui si sconfigge la pandemia”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso dall’impianto di produzione Pfizer a Kalamazoo, Michigan.

In Brasile 1.308 morti e 51 mila contagi in 24 ore

Il Brasile ha registrato 1.308 morti di Covid-19 e 51.050 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale delle vittime sale a 244.765 dall’inizio della pandemia, a fronte di 10.081.676 casi accertati.

Serbia, morto per Covid il cantautore Djordje Balasevic

Djordje Balasevic, cantautore serbo molto popolare e amato in tutta la ex Jugoslavia, è morto oggi all’età di 67 anni per le conseguenze del coronavirus. Il decesso è avvenuto in una clinica di Novi Sad (Voivodina, nord della Serbia), sua città d’origine dove viveva con la famiglia. La notizia ha suscitato grande dolore e emozione in tutto il Paese, dove Balasevic era considerato una leggenda musicale, con centinaia di motivi di enorme successo. A Novi Sad una folla silenziosa si è radunata in serata nel centro cittadino per una veglia spontanea, con le bandiere agli edifici pubblici che sono state poste a mezz’asta in segno di lutto.

Messico: prime dose del vaccino cinese, lunedì lo Sputnik russo

Il Messico riceverà oggi le prime 200.000 dosi del vaccino CoronaVac,per la prevenzione contro il Covid-19, dalla società cinese SinoVac. L’arrivo del vaccino russo Sputnik V, previsto per il fine settimana, è stato rimandato al prossimo lunedì. Ad annunciarlo è stato Hugo Lopez-Gatell esperto di malattie infettive che dal 2018 è a capo del Sottosegretariato per la prevenzione e la promozione della salute presso il Segretariato messicano della sanità. “Sabato 20 febbraio, arriverà da Hong Kong la fornitura di 200.000 dosi di vaccino CoronaVac, la società cinese SinoVac,” ha spiegato l’esperto, dopo aver presentato il rapporto giornaliero del nuovo coronavirus in Messico. Il paese, con i dati di ieri, sfiora quota 179.000 morti e più di 2,03 milioni di infezioni.