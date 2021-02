Coronavirus, la ricostruzione del Wall Street Journal: il Covid a Wuhan già a novembre

Nuove prove dalla Cina stanno affermando ciò che gli epidemiologi sospettavano da tempo: il coronavirus probabilmente ha iniziato a diffondersi inosservato nell’area di Wuhan nel novembre 2019, prima di esplodere in più luoghi diversi in tutta la città a dicembre.

Le autorità cinesi hanno identificato 174 casi confermati di Covid-19 in città da dicembre 2019, hanno affermato i ricercatori dell’Organizzazione mondiale della sanità, abbastanza da suggerire che c’erano molti più casi lievi, asintomatici o altrimenti non rilevati di quanto si pensasse in precedenza.

Molti dei 174 casi non avevano alcun collegamento noto al mercato che inizialmente era considerato il centro dell’epidemia, secondo le informazioni raccolte dagli investigatori dell’Oms durante le quattro settimane di missione in Cina per esaminare le origini del virus. Le autorità cinesi hanno rifiutato di fornire al team dell’Oms dati grezzi su questi casi e potenziali precedenti, hanno detto i membri del team.

Nell’esaminare 13 sequenze genetiche del virus da dicembre, le autorità cinesi hanno riscontrato sequenze simili tra quelle legate al mercato, ma lievi differenze in quelle di persone senza alcun legame con esso.

Secondo quando scrive il Wall Street Journal questa e altre prove suggeriscono che il coronavirus potrebbe aver fatto la sua prima comparsa durante o poco prima della seconda metà di novembre. “Devono esserci stati molti, molti più casi a dicembre che le persone non conoscevano o non riconoscevano”, ha detto Dominic Dwyer, un microbiologo australiano del team dell’Oms.

Thea Fischer, un’epidemiologa danese del team dell’Oms, ha detto la scorsa settimana che il virus “è circolato definitivamente nella popolazione” prima dei primi casi gravi diagnosticati, che ha definito “la punta dell’iceberg”.