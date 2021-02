claudio-bisio-positivo-al-covid-19:-ecco-le-condizioni-dell’attore

Claudio Bisio è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

A dichiararlo è l’attore stesso a mezzo social: attraverso le Instagram stories, fa sapere ai suoi fan di essere risultato positivo e, a causa di ciò, di aver dovuto annullare un impegno lavorativo molto importante.

Claudio Bisio sarebbe infatti dovuto presenziare alla conferenza stampa di Tutta colpa di Freud, nuova serie tv spin-off dell’omonimo film prodotto nel 2014.

Le condizioni dell’attore sono stabili e non destano preoccupazione: al di là di una tosse fastidiosa, non si registrano altri sintomi.

Ecco le parole di Claudio Bisio:

“Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata, però questa cosa ve la volevo dire. Da qualche giorno sono positivo al Covid: niente di grave, penso e spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po’ di voce abbassata, come sentite. Ma sto bene. Sto lottando. Non ce la faccio a essere a Roma, lascerò ai miei colleghi e al regista l’onore e l’onere di raccontarvi di cosa si tratta. Sono qua a casa in quarantena, chiuso come tanti, in attesa di essere negativo, uscire e incontrarvi. Un abbraccio.”