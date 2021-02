carlo-conti:-quanto-guadagna-il-popolare-conduttore?-scopriamolo

Quanto guadagna il popolare presentatore televisivo Carlo Conti? Indiscrezioni sul cachet da urlo relativo alla conduzione di programmi di successo

Carlo Conti (Getty Images)

E’ uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Il suo volto è simbolo della tv di stato, sempre signorile, pacato, simpatico: un talento che si riconferma stagione dopo stagione. Carlo Conti è una certezza della Rai e il pubblico lo accoglie metaforicamente in casa propria da anni, considerandolo uno di famiglia. Prova ne è l’affetto e la concitazione provata da molti quando il popolare conduttore ha dichiarato in prima persona di essere stato contagiato da Coronavirus.

Anche in quel caso, stacanovista come sempre, Carlo Conti non ha abbandonato la conduzione del programma Tale e Quale show (se non per un brevissimo momento) e ha continuato da remoto a svolgere il suo lavoro.

Carlo Conti: curiosi di sapere il suo cachet?

Classe 1961, nato a Firenze, ha alle spalle una lunga gavetta. Ha conosciuto fin da subito il dolore per la perdita del padre, scomparso quando Carlo Conti aveva solo un anno d’età, a causa di un tumore al polmone. Ha esordito in radio, poi l’incontro con gli amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ha significato la nascita di un esilarante trio toscano che, negli anni, ha portato loro tanta fortuna.

La Rai è sempre stata casa sua. Ha condotto programmi storici come Luna Park, Giochi senza frontiere, I raccomandati, I migliori anni, ecc. fino a essere direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per ben tre edizioni. Ha concluso da poco l’avventura Viva gli sposi di Affari tuoi. Il 27 Febbraio sarà presente nella trasmissione A grande richiesta.

Sposato con la costumista Francesca Vaccaro, i due hanno un figlio, Matteo (nato nel 2014).

Un talento come Carlo Conti, quanto guadagna? Secondo la fonte Money.it, il popolare conduttore avrebbe uno stipendio di tutto rispetto che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, uno dei cachet più alti tra i personaggi della Rai. In un’intervista durante il programma Vieni da me, che vedeva al timone Caterina Balivo, era stato interpellato su questa questione da due bambine. Conti aveva risposto sapientemente: “Dichiaro tutto, posso dire di guadagnare bene. Posso comprare quello che voglio e soprattutto riesco anche a fare degli ottimi regali a mio figlio”.

