berlusconi-in-visita-a-monzello.

‘Dobbiamo fare tutti il meglio che possiamo per superare questa crisi del Covid, per ricostruire e rinascere. Dobbiamo mettercela tutta e ci riusciremo sicuramente. Ho partecipato alla presentazione delle nuove maglie del Monza Calcio e del nuovo sponsor, WithU. @ACMonza’. Cosi’ Silvio Berlusconi sul suo profilo Twitter, 18 febbraio 2021.

TWITTER SILVIO BERLUSCONI

Prima visita del patron del Monza Silvio Berlusconi oggi al centro sportivo della squadra cadetta a Monzello. Il presidente, alla vigilia dello scontro diretto con il Chievo, si è complimentato con la squadra per i risultati si qui raggiunti e per il calcio espresso, sicuro che senza le assenze causate dal Covid il Monza avrebbe più punti in classifica.

Berlusconi si è poi soffermato su aspetti comportamentali legati al fair play in campo, tema a lui molto caro, raccomandandosi di non infierire sugli avversari in caso di due gol di scarto e aiutare il giocatore rivale a rialzarsi se si commette un fallo duro. (ANSA).