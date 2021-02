Beppe Braida, grande comico Mediaset finito nell’oblio | Cosa fa oggi?

Spread the love

Beppe Braida fu uno dei più famosi conduttori di Mediaset, ma poi qualcosa cambiò e la sua presenza in televisione divenne sporadica

Giuseppe Braida, detto Beppe, nacque a Torino il 22 novembre del 1963. Si fa conoscere al pubblico da casa nei panni del conduttore televisivo e comico di successo. La sua carriera comincia nel mondo della comicità, lavorando nel 1989 come cabarettista.

Nel 1991 invece partecipò al Festival di Sanscemo, una manifestazione canora dedicata al rock demenziale ed umoristico con il suo gruppo, i Bagatto. La vera fama però arriva grazie alle trasmissioni televisive.

Lo abbiamo visto al Seven Show ed anche a Zelig. Al secondo soprattutto riscosse parecchio successo grazie ala sua parodia sui conduttori dei telegiornali. Nel 2007 era all’apice della sua carriera. In quell’anno cominciò a condurre Colorado Revolution insieme alla bellissima Rossella Brescia.

Rimase alla direzione di questo programma fino a metà del 2009. Tra il 2007 ed il 2008 fu un ospite di Buona Domenica, e ad agosto di quell’anno condusse anche un’edizione del famoso concorso di bellezza Miss Muretto. In quegli anni era sulla cresta dell’onda, ma poi qualcosa sfortunatamente cambiò.

Beppe Braida: da Colorado allo sparire dalla tv, cosa fa oggi?

In quegli anni Braida riuscì anche a guadagnarsi una chiamata in Rai. Dopo Miss Muretto infatti condusse insieme a nientemeno che Antonella Clerici il talk show Tutti pazzi per la tele.

Qualche anno più tardi, nel 2010, è il protagonista di Check-in, un programma comico in onda sulla Rai in due parti. Torna l’anno successivo alla Mediaset nel cast della quarta stagione del Saturday Night Live Milano versione italiana del famoso programma comico della NBC.

Ma cosa fa oggi dunque Braida? Non è chiaro come occupi il suo tempo libero, l’unica cosa certa è che sta continuando il suo lavoro da comico senza però apparire in televisione. Una delle sue ultime apparizioni è stata l’otto agosto di questo anno a Ferrera Moncenisio.

È infatti tornato a girare l’Italia facendo tournée di cabaret nei teatri, come fece anche a Bari al teatro Forma lo scorso 6 marzo, per il terzo appuntamento di “Risollante Cabaret Teatro 2020”, rassegna organizzata dall’associazione culturale Sirio, il cui Presidente è Giovanni Tagliente, patron del Festival del Cabaret di Martina Franca, con la collaborazione dell’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, si esibirà Beppe Braida con il suo nuovo show “Confusi e contenti”.