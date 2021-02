barbara-d’urso:-incredibile-somiglianza-con-il-padre

Barbara d’Urso ha condiviso su Instagram uno scatto del suo passato, in cui appare insieme al padre Rodolfo: un dedica d’amore per lui, che oggi non c’è più. I fan della conduttrice di Canale 5, però, hanno notato la grande somiglianza tra i due, e, a guardare bene, i tratti del viso sono proprio simili.

Barbara d’Urso ha condiviso su Instagram uno scatto del suo passato molto intimo e raro: si tratta di una foto in cui appare, quando era molto giovane, insieme al padre che tiene in braccio il nipotino, dandogli il latte con un biberon. Lo scatto è un vero ritratto di famiglia da cui traspare tutto l’amore della conduttrice per due degli uomini più importanti della sua vita.

“Mi manchi”, ha scritto Barbara d’Urso, come dedica al padre Rodolfo scomparso nel 1996. Fra i due non sempre i rapporti sono stati facili, la vita di entrambi è stata infatti segnata dal grande dolore della morte della madre di Barbara, scomparsa per una malattia quando lei aveva solo 11 anni, ma la conduttrice non ha mai smesso di amare profondamente papà Rodolfo.

I follower di Barbara d’Urso, oltre a condividere il messaggio così dolce, hanno notato un dettaglio che emerge chiaramente dalla foto: una grande somiglianza, nei tratti del viso, soprattutto nel taglio degli occhi, nel sorriso e nell’espressione, tra la conduttrice e suo padre.

Barbara d’Urso: foto di famiglia

Sembra che in questi giorni tutte le d’Urso siano particolarmente nostalgiche: anche sua sorella Daniela, produttrice cinematografica, ha ripescato dagli album uno scatto che arriva direttamente dalla loro infanzia. La foto ritrae un momento molto particolare: Daniela, Barbara e il fratello Alessandro si trovano su un “podio” allestito con alcuni mattoni, trovati probabilmente in campagna.

La due bambine, con portamento fiero, alzano il pugno per farsi fotografare, mentre il fratello ha la testa bassa, pur essendo stato posizionato sul gradino più alto del podio improvvisato. Un momento sicuramente nel cuore di tutti e tre, che hanno trascorso la loro infanzia in una famiglia molto numerosa.

Dopo la morte della mamma di Barbara d’Urso, infatti, papà Rodolfo si è risposato con la seconda moglie, Wanda, che è stata una figura molto importante nell’infanzia della conduttrice, e il “clan D’Urso”, come sono soliti definirlo sui social i diretti partecipanti, si è allargato con la nascita di altri tre figli, Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

