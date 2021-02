a-rabat-il-fascino-di-una-casa-sospesa-nel-tempo

Alla fine di un tranquillo vicolo nel centro di Rabat a Malta, c’è una casa unica nel suo genere. Un’abitazione che ha attraversato 350 anni di storia, costruita su catacombe risalenti a 2.000 anni fa, conserva intatta gli elementi originali ricchi di fascino e splendore grazie al progetto dello studio DAAA Haus.

Tiny House, Rabat, DAAA Haus, ph Diana Iskander

La casa confina sul retro con la chiesa di St. Paul, motivo che ha spinto il proprietario ad acquistare questa abitazione nel 1919, così da poter assistere alla celebrazione della messa durante il fine settimana. All’epoca la casa era composta da 4 stanze separate, con un cortile centrale dal quale si accedeva a una grotta sottostante la dimora.

Il nuovo progetto di questo pezzo unico di storia maltese ha visto le dimensioni dell’area del cortile leggermente ridotte per consentire un collegamento diretto tra la parte anteriore della casa e le stanze sul retro. Ciò è stato possibile grazie alla struttura in metallo leggero e vetro che separa il vecchio dal nuovo, consentendo inoltre alla luce naturale di filtrare in tutte le stanze, creando degli scenografici riflessi sul muro in pietra.

Tiny House, Rabat, DAAA Haus, ph Diana Iskander

«La bellezza e l’orgoglio di lavorare a un progetto del genere è stato molto gratificante, anche se molto impegnativo nella sua realizzazione. Durante i lavori sono state scoperte alcune caratteristiche che erano rimaste nascoste per decenni, la vera sfida è stata lasciare intatti questi elementi e integrarli con altri più contemporanei» – raccontano gli architetti DAAA Haus.

L’elemento più grandioso che rende questa casa unica nel suo gene, la grotta sottostante, nella quale sono stati scoperti dei gradini scavati nella roccia che conducono a una serie di rifugi di guerra. Questi sono stati ripuliti dai detriti e fungono oggi da cantina. Dietro lo spesso intonaco delle pareti e sotto le tradizionali piastrelle maltesi a motivi geometrici, sono stati poi rinvenuti antichi archi e lastre in pietra, indicando che queste stanze furono originariamente costruite molto prima rispetto all’epoca suggerita dalle finiture esistenti.

Tiny House, Rabat, DAAA Haus, ph Diana Iskander

Gran parte della casa è caratterizzata da pietre di dimensioni irregolari, mentre gli elementi in legno originali sono sostituiti con nuove travi per garantire alla struttura più solidità e sicurezza. La tavolozza dei colori, che gioca sulle tonalità ottanio e nero, è stata ripresa dai motivi delle piastrelle restaurate. Molta attenzione è stata data all’illuminazione, che crea atmosfere diverse in tutti gli ambienti durante i vari momenti della giornata.