vincenzo-de-lucia:-barbara-d’urso-l’ha-chiamato?

Vincenzo de Lucia è il personaggio del momento: la sua imitazione di Barbara d’Urso, prima a Stasera tutto è possibile e poi a Domenica In, ha colpito molto non solo il pubblico di telespettatori, ma anche la conduttrice di Canale 5, che dimostrando grande autoironia si è divertita nel vedere la sua imitazione.

Vincenzo de Lucia, l’imitatore che nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ha divertito Stefano de Martino e il pubblico di Rai 2 nei panni di Barbara d’Urso, è diventato, grazie a quella performance, il personaggio del momento: anche Mara Venier l’ha voluto a Domenica In, inscenando un simpatico siparietto, vista anche la concorrenza tra i due programmi della domenica pomeriggio.

Imitatore di professione, Vincenzo de Lucia era stato già protagonista di Made in Sud, e in particolare si era distinto per le imitazioni di Maria de Filippi e Maria Venier: ora, con la conduttrice di Canale 5 ha acquisito un ulteriore popolarità, anche grazie all’autoironia di Barbara d’Urso, che ha pubblicato su Instagram le immagini della sua imitazione.

L’imitatore ha confessato, in un’intervista, di aver avuto paura che Barbara d’Urso potesse offendersi, ma fortunatamente la conduttrice ha dimostrato, come sempre, di saper prendere tutto con il sorriso.

Vincenzo de Lucia infatti ha spiegato che in un’imitazione vengono accentuate delle abitudini particolari, dei modi di dire o di fare dei personaggi dello spettacolo, e non tutti sono disposti ad accettare la “caricatura” che ne viene fatta. L’imitatore, poi, ha messo in evidenza anche la difficoltà di impersonare personaggi femminili da uomo, elemento che lo spinge a fare ancora più attenzione nelle sue performance.

In particolare, la preparazione, anche fisica, con il trucco e parrucco necessario per trasformarsi in Barbara d’Urso, è stata una delle più lunghe e complicate affrontate per stessa ammissione dell’imitatore, che voleva essere più simile possibile, anche nella corporatura, asciutta e prosperosa, alla conduttrice.

Vincenzo de Lucia, pur avendo un contratto con la Rai e intendendo rispettarlo, ha anche fatto capire che ci potrebbe essere l’occasione per un debutto su Mediaset: “Ho ricevuto una chiamata”, ha confessato l’imitatore. Chissà che la telefonata non sia arrivata proprio da Barbara d’Urso, per proporgli di partecipare ad una delle sue trasmissioni.

