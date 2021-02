Spread the love











Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Giorgio Manetti su Gemma Galgani, lasciando tutti senza parole per l’accaduto. Come sappiamo il programma condotto da Maria De Filippi è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando di Uomini e Donne. Vediamo insieme però, come mai le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani hanno stupito tutti. […]

L’articolo Uomini e Donne: Giorgio Manetti a Gemma “Devo darti dei consigli” proviene da Leggilo.org.

