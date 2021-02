uomini-e-donne,-chi-ha-scelto-sophie-codegoni:-indiscrezione-pazzesca

A “Uomini e Donne” oggi si conclude il percorso della tronista Sophie Codegoni. Spoilerato il nome del fortunato corteggiatore

Sophie Codegoni (screenshot da Instagram)

Termina oggi, venerdì 19 febbraio, il lungo percorso della tronista Sophie Codegoni a “Uomini e Donne”, il seguitissimo programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Ad annunciarlo in anteprima, la pagina Instagram ufficiale del programma televisivo. Dunque, oggi alle 14.45, assisteremo alla scelta della bellissima Sophie Codegoni tra gli ultimi due corteggiatori rimasti.

Ma a svelare in anteprima la decisione della tronista è stato il sito “Il vicolo delle news”, difatti il programma è registrato e quindi non sono mancate le anticipazioni a riguardo. Tuttavia anche se il nome del fortunato è già circolato in rete, i fans della bella Sophie, nonché gli appassionati del seguitissimo programma di Maria De Filippi, sono in trepidante attesa per scoprire i dettagli della scelta e quindi in che modo la tronista ha salutato l’altro “aspirante fidanzato”.

Dunque qual è stata la scelta di Sophie Codegni a “Uomini e Donne” tra Matteo e Giorgio?

Matteo Ranieri (Facebook)

Sembrerebbe che la Codegni a conclusione di questo lungo ed appassionate percorso abbia finalmente capito per chi ha cominciato a battere il suo cuore e quindi la persona destinata a continuare questo emozionante percorso d’amore fuori dagli studi Mediaset.

Sembrerebbe infatti che Sophie Codegni tra i due corteggiatori rimasti in studio, abbia scelto proprio il bellissimo e dolcissimo Matteo Ranieri.

La tronista probabilmente, oltre che dall’aspetto fisico dell’aitante corteggiatore, è stata rapita dal carattere dolce e sensibile che caratterizza Matteo. Il loro percorso non è stato sicuramente semplice, i due ragazzi hanno incontrato e superato diverse difficoltà, ma visto il felice epilogo ne è valsa sicuramente la pena.

Il povero Andrea, dopo il corteggiamento serrato alla bella Sophie, ha dovuto quindi rinunciare al suo sogno d’amore. Ma chissà se non sarà proprio lui il prossimo tronista del seguitissimo programma della De Filippi. Non ci resta quindi che attendere la puntata per scoprire tutti i dettagli di questa attesissima scelta.