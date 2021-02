Sabrina Ferilli lo ha sposato a Parigi: ecco chi è il marito

Sabrina Ferilli resta una delle donne più belle ed apprezzate del nostro paese, in molti non conoscono l’identità di suo marito

Sabrina Ferilli (Gettyimages)

Il mondo dello spettacolo è costernato di bellezze senza tempo, donne e uomini che negli anni hanno imparato a mostrare sé stessi spesso senza filtri. Il che risulta tremendamente molto difficile soprattutto ai tempi dei social e della grande esplosione digitale, dove l’estetica si affida non soltanto al chirurgo, ma anche alle classiche modifiche virtuali.

Ma pensando a Sabrina Ferili, siamo sicuri, in molti saranno concordi nel ritenerla una delle donne italiane più belle degli ultimi anni. Attrice, presentatrice, volto noto della televisione ma anche donna dalla grande personalità e spessore umano, come dimostrano le tante interviste rilasciate negli ultimi anni dalla bella romana classe ’64.

E cosi tante le esperienze che hanno visto la Ferilli protagonista, dal Cinema alla televisione, sempre la grande eleganza che l’ha contraddistinta per anni. Ma anche un grande senso di appartenenza alla sua Roma, testimoniata anche dall’amore per la squadra di calcio e lo spogliarello nell’anno dello Scudetto (era il 2001).

Insomma, ‘Sabrina Nazionale’ ha incantato milioni di italiani con la sua bellezza, anche se ad un certo punto i suoi fans si sono dovuti arrendere. C’è un uomo che ha catturato il suo cuore ormai già da tempo, e cosi l’amore continua ad essere vivo ormai da anni.

Sabrina Ferilli e la storia con Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo (Gettyimages)

Forse molti non lo sapranno, ma Sabrina Ferilli è legata sentimentalmente all’imprenditore e dirigente Flavio Cattaneo. Uomo di successo, vice presidente di ‘Italo‘, ma soprattutto in grado di restare nell’ombra, visto che in pochi sapevano proprio della relazione tra i due.

I due convivevano ormai da parecchi anni, quando nel 2011 hanno deciso di fare il grande passo, il matrimonio che li ha visti protagonisti ma che soprattutto è rimasto un evento estremamente riservato, al punto da creare anche grande curiosità.

Sabrina e Flavio, il matrimonio segreto

Per Sabrina e Flavio, infatti, le nozze si sono svolte in estrema riservatezza. Nessun evento in prima pagina, ma addirittura una trasferta in quel di Parigi per convolare a nozze e decidere di compiere un passaggio chiave per la propria vita.

Da lì, poi, pochissime le copertine riservate ai due, che restano una coppia molto affiatata ma che si tiene ben lontana dalle luci della ribalta. Soprattutto per quanto riguarda Cattaneo, ad oggi uno dei dirigenti più importanti dello stivale.

Flavio e Sabrina, dalla carriera ad oggi

Una carriera cominciata diversi anni fa, visto che Flavio nel 2003 è stato direttore generale Rai, tra il 2005 e il 2014 amministratore delegato di Terna S.p.A. Poi nel 2016 l’incarico di amministratore delegato di Telecom, altro ruolo di punta in una carriera costellata di prestigiose posizioni.

E dunque non solo la carriera, vista l’unione che ad oggi lo vede legato in maniera indissolubile con Sabrina. Oggi la bella romana si mostra spesso in televisione, ultimamente come ospite di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Non una presenza fissa, va detto, ma sicuramente un donna sempre molto ricercata, la Ferilli, che nel mondo dello spettacolo continua ad avere un ruolo assolutamente di spicco.