roberta-ruiu,-ex-lollipop,-da-uomini-e-donne-alla-moda:-cosa-fa-oggi

Roberta Ruiu nella sua vita ha ricoperto diversi ruoli, da cantante a protagonista di Uomini e Donne, andiamo a scoprire cosa fa oggi

R Ruiu (Instagram)

Roberta Ruiu nacque a Roma il 25 maggio del 1981. Molti la ricorderanno per essere stata una delle Lollipop, la band tutta al femminile nata dalla trasmissione televisiva “Popstar”, andata in onda nel 2001 con la conduzione di Daniele Bossari. Fisico da pinup, sguardo travolgente ed una voce che fece emozionare: questa è Roberta Ruiu.

La band però si sciolse nel 2005 e la cantante dovette reinventarsi. Nel 2012 decise di partecipare al casting di Uomini e Donne, dove fu scelta per partecipare al programma Ragazzi e Ragazze, che però qualche anno dopo i vertici decisero di abolire.

In quell’occasione perl non venne molto apprezzata. Di lei infatti si disse che fosse arrogante e molto altezzosa. Di lei si parlò molto anche della sua vita privata. Nel 2012 si sposò con Daniel, padre dei suoi due bambini Filippo e Beatrice, ma purtroppo la loro storia si interruppe.

Un altro amore però puntò l’attenzione su di lei da parte degli appassionati di cronache rosa, un giudice molto famoso in televisione che riuscì a conquistarla.

Roberta Ruiu dall’amore con il famoso giudice alla moda: cosa fa oggi?

Superata la fine del matrimonio la Ruiu decise di rimettersi in gioco ed il suo cavaliere venne dal nuovo continente. Stiamo parlando di Joe Bastianich, l’imprenditore statunitense protagonista come giudice del reality Masterchef.

Purtroppo anche questa love story era destinata a finire. I due infatti si lasciarono lo scorso maggio, ma non sono mai stati specificati i motivi.Sul web circolava la notizia da parte di un presunto tradimento del colto di Masterchef, tuttavia queste voci non vennero mai confermate in quanto neanche la loro relazione è mai stata ufficializzata dai protagonisti.

Ma cosa fa al giorno d’oggi l’ex cantante? Non è chiaro dove viva adesso, ma dal suo profilo Instagram abbiamo appreso che è global ambassador a St. Moritz e di conseguenza potrebbe vivere li o quantomeno avere li una casa visto che per il suo lavoro viaggia molto.

La sua attività si svolge dunque principalmente sui social, dove vanta quasi 90 mila follower e moltissime collaborazioni.