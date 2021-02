Questi 3 noti alimenti per dimagrire in realtà ti fanno davvero perdere peso?

Spread the love

Non dovremmo credere che una singola bevanda o un alimento possano essere in qualche modo “miracolosi” e riescano a farci dimagrire senza sforzi. L’unico vero modo per perdere peso è seguire una dieta sana e fare attività fisica. A “smascherare” 3 falsi miti sui cibi adatti a dimagrire è un giovane nutrizionista indiano.

Se stai assumendo alcuni cibi o bevande solo con l’intento di perdere peso ti dovrai ricredere. Il dottor Sidhant Bhargava, nutrizionista ed esperto di salute, ha recentemente parlato su Instagram di tre rimedi popolari per favorire la perdita di peso che, però, non aiutano davvero a questo scopo.

Scopriamo quali sono.

Tè verde

Sono molti i vantaggi associati al consumo di tè verde, una bevanda che contiene antiossidanti che possono limitare i danni causati dai radicali liberi e ridurre l’infiammazione. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha anche scoperto che il tè verde può aumentare i livelli di una proteina naturale anti-cancro, nota per riparare il DNA e distruggere le cellule cancerose. (Leggi anche: Bere tè verde può proteggerti contro il cancro, ecco come secondo un nuovo studio). Ma il Tè verde può aiutare anche a perdere peso? La risposta è no, almeno secondo quanto afferma il dottor Bhargava. Su Instagram il nutrizionista afferma che:

“perderai peso bevendo tè verde solo se bevi più di 20 tazze al giorno. E questo ovviamente non è possibile”.

Aceto di mele

Un altro rimedio popolare per aiutare la perdita di peso, che però non aiuta davvero, è l‘aceto di sidro di mele. Può migliorare la tua pelle e i tuoi capelli, ma di certo non ti aiuterà a perdere peso, afferma il dottor Bhargava.

Olio di cocco

Il terzo alimento che non aiuta a perdere peso è l’olio di cocco, che in alcuni paesi si utilizza tradizionalmente per cucinare. Un olio da cucina che è fonte di grassi ed è ricco di calorie.

La base della perdita di peso è invece creare un deficit calorico, il che significa che bisogna bruciare più calorie in un giorno di quante se ne assumono.

“Nessun ingrediente può aiutarti da solo a perdere chili” afferma il dott. Bhargava.

Quello che dobbiamo imparare da quanto afferma questo nutrizionista indiano è che non esistono alimenti magici per dimagrire, ma che l’unico modo per perdere davvero peso è mangiare bene e fare attività fisica.

La combinazione vincente per dimagrire è quindi sempre quella: dieta sana e nutriente, controllo delle porzioni e un esercizio regolare e costante.

