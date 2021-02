Quando finisce Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 in prima tv assoluta?

Come sa chi segue la sesta stagione della fiction per la regia di Francesco Vicario fin dall’episodio di debutto, Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 è al via giovedì 7 gennaio 2021. A differenza di altri titoli in onda sui canali Rai, questo ci tiene compagnia più a lungo. Pensiamo, ad esempio, a Mina Settembre o Il commissario Ricciardi con sei serate o Le indagini di Lolita Lobosco con quattro. Quando finisce Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 in prima visione assoluta?

Sono ben dieci le serate dedicate alle avventure di Suor Angela, Suor Costanza e degli altri protagonisti per la sesta stagione della fiction. Inizialmente la messa in onda della stagione 6 di Che Dio ci aiuti è prevista per undici settimane perché l’appuntamento sarebbe dovuto saltare un giovedì per lasciare spazio al calcio. Essendo poi la partita spostata su Rai 1, in realtà, non ci sono stop nella programmazione fino al 4 marzo 2021. Proprio a un passo dal finale di Che Dio ci aiuti 6, nel palinsesto del giovedì sera non c’è la fiction per lasciare spazio al 71esimo Festival di Sanremo. La programmazione che quindi era tornata a prevedere dieci settimane consecutive per la fiction, torna ai piani originari di undici settimane.

Di conseguenza quando finisce Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1? Salvo cambiamenti in corsa dell’ultimo minuto a undici settimane dall’inizio. L’appuntamento con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 è fissato per giovedì 11 marzo 2021.

Che Dio ci aiuti 6 quando su Rai 1? Programmazione di tutte le puntate

Per completezza ti riportiamo la programmazione completa di tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1. Ti ricordiamo che l’inizio del primo dei due episodi a serata è fissato per le 21.25 circa.

Prima puntata – giovedì 7 gennaio 2021

– giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata – domenica 10 gennaio 2021

– domenica 10 gennaio 2021 Terza puntata – giovedì 14 gennaio 2021

– giovedì 14 gennaio 2021 Quarta puntata – giovedì 21 gennaio 2021

– giovedì 21 gennaio 2021 Quinta puntata – giovedì 28 gennaio 2021

– giovedì 28 gennaio 2021 Sesta puntata – giovedì 4 febbraio 2021

– giovedì 4 febbraio 2021 Settima puntata – giovedì 11 febbraio 2021

– giovedì 11 febbraio 2021 Ottava puntata – giovedì 18 febbraio 2021

– giovedì 18 febbraio 2021 Nona puntata – giovedì 25 febbraio 2021

– giovedì 25 febbraio 2021 Che Dio ci aiuti 6 giovedì 4 marzo 2021 non va in onda

giovedì 4 marzo 2021 non va in onda Decima puntata – giovedì 11 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

In alternativa puoi guardare Che Dio ci aiuti 6 in streaming su RaiPlay. Gli episodi sono disponibili in diretta rispetto alla messa in onda e on demand dopo la stessa.