pasta,-budino-e-negroni:-in-cucina-con-luke-edward-hall

Diciamo che la cucina britannica non è esattamente la più accattivante. Luke Edward Hall lo è sicuramente di più! Sapete che il londinese è anche un foodie dichiarato se lo seguite su Instagram – o avete seguito il lancio della sua collezione di porcellane per Ginori 1735. In questa intervista, leggerete i suoi consigli sulla ristorazione in un’era post-lockdown. Non vediamo l’ora che finalmente pubblichi il suo libro di cucina.

Qual è stata l’ultima cosa che hai cucinato o mangiato?



«Un biscotto! Non l’ho cucinato io stesso, però. La sorella di un mio amico fa il fornaio a Edimburgo e ce ne ha mandati un po’. Fa i migliori biscotti in assoluto».

Hai disegnato una collezione di porcellane per Ginori 1735. Che cosa ti ha ispirato a portare la mitologia greca in tavola?



«Sono sempre stato attratto dai miti e dalle leggende greche e romane. Quando ho parlato per la prima volta con Ginori di una collezione, si parlava di usare il mare come tema. Volevo usare i miei disegni di divinità, ed è così che è nata l’idea di raccontare la storia di Nettuno che viaggia attraverso gli oceani».

Li usi anche singolarmente?

«Certo che sì! Li uso sempre. Amo particolarmente i piatti piccoli, che sono anche ottimi per metterci le piante in vaso, tra l’altro».

E quali sono i piatti che stanno con i disegni?



«Qualsiasi cosa fatta con amore!».

Quale libro di cucina ti piacerebbe pubblicare un giorno?



«Uno con molte illustrazioni e piccole storie. Forse un libro di cibi classici inglesi per feste e serate fuori con gli amici».

Un piatto o un rituale tradizionale britannico che apprezzi particolarmente?



«Noi inglesi facciamo dei pudding estremamente buoni! E amo i dolci all’antica, come il budino di riso con marmellata e la torta di melassa».

Di quale stoviglia o elettrodomestico non potresti mai fare a meno quando cucini?



«Amo la mia collezione di vecchi stampi di smalto giallo, blu e verde per friggere. Ho anche un set di buoni cucchiai di legno, di tutte le forme e dimensioni».

Un piatto che hai inventato tu stesso?



«Amo terribilmente cucinare e spesso sperimento torte diverse. Il mio ultimo era con mandorle macinate (amo le mandorle) e rabarbaro pressato, che è il miglior colore di sempre – rosa shocking».

Quale bevanda ha il nome migliore?



«Negroni sbagliato – “sbagliato” significa “malriuscito” in italiano, mi piace».

Quale ispirazione culinaria ha riportato da un viaggio?



«Adoro il cibo indiano! Da quando siamo stati in Rajasthan qualche anno fa, cuciniamo molto più spesso il curry, soprattutto con le verdure».

Il ristorante più incredibile in cui hai mangiato?



«Il River Cafe di Londra è sempre eccitante. Anche “Da Adolfo” a Positano, che in realtà è un baracchino sulla spiaggia ma serve il miglior cibo della Costiera Amalfitana, senza dubbio. Mi piace anche andare a New York per cocktail e cena – in posti classici come “The Waverley Inn“. E Venezia! Adoro il cibo di Venezia – “Antiche Carampane” è il mio preferito».

Il tuo piatto più veloce?



«Probabilmente un piatto di spaghetti molto semplice con limone o peperoncino e aglio».

Come descriveresti il tuo stile di cucina?



«Direi che vado matto per le verdure, specialmente combinate con i sapori italiani, greci e mediorientali. Spesso mi piacciono i piatti piuttosto semplici, li preparo solo con i migliori prodotti che riesco a trovare. Mi piace comprare cose che sono coltivate o fatte localmente. Non posso mai dire di no ai buoni latticini come il burro, il formaggio o la panna!»

Dove compri le verdure fresche?



«Abbiamo fatto giardinaggio da soli nella nostra casa per il fine settimana nel Cotswolds nell’ultimo anno. Abbiamo coltivato piselli, patate, cipolle, aglio, barbabietole, zucchine … un sogno! Ma compriamo anche verdura dai negozi agricoli vicino a noi».

Cosa ti fa venire l’acquolina in bocca immediatamente?



«L’odore dell’aglio arrostito! Semplicemente delizioso. La mia cucina è il mio … Santuario, un posto rilassarsi dopo una lunga giornata. Ma anche il cuore pulsante della nostra casa, dove ci sediamo insieme agli amici».

