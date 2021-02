ossido-di-etilene:-richiamati-ben-16-alimenti-contaminati-dal-pesticida-tossico

Spread the love

L’ossido di etilene sta continuando a contaminare i cibi che portiamo in tavola. In soli due giorni, il Ministero della salute ha richiamato altri 16 prodotti venduti anche nei grandi supermercati.

Ormai da mesi questo pericoloso pesticida è stato trovato nei semi di sesamo importanti dall’India e molto usati nell’industria alimentare. Il risultato? Centinaia di prodotti contaminati e per questo rimossi dagli scaffali dei negozi. A quanto pare il problema non riguarda più solo i semi di sesamo, come è emerso da una serie di analisi effettuate all’estero, ma anche altri alimenti.

Una vicenda dai contorni poco chiari ma sembra sempre più probabile che si tratti di una delle più grandi allerte alimentari di sempre. Lo dimostra l’elenco sempre più lungo di cibi quotidianamente richiamati dalle autorità ministeriali europee. In Italia, solo tra ieri e oggi sono 16 i nuovi richiami. Eccoli elencati qui di seguito. In tutti i casi è stata segnalata la presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti di legge.

La lista dei nuovi prodotti ritirati

Despar – Sesamo Semi 120 G. Qui tutti i dettagli

CRai – Sesamo Semi 55 G. Qui tutti i dettagli

Drogheria E Alimentari – La Festa Dei Sapori – Sesamo Semi Essiccato 500 G. Qui tutti i dettagli

Drogheria E Alimentari – La Festa Dei Sapori – Sesamo Semi Essiccato 500 G. Qui tutti i dettagli

La Drogheria 1880 – Sesamo Semi 45 G. Qui tutti i dettagli

Metro Chef – Sesamo 1000 G. Qui tutti i dettagli

Metro Chef – Sesamo 1000 G. Qui tutti i dettagli

Végé – Sesamo Semi 120 G. Qui tutti i dettagli

La Drogheria 1880 – Sesamo Semi 45 G. Qui tutti i dettagli

Ge.Ca. Legumi Spa – Sesamo Bianco Origine India. Qui tutti i dettagli

La Mole – Panrustici Sesamo. Qui tutti i dettagli

La Mole – Panrustici Sesamor. Qui tutti i dettagli

La Mole – Sfornatini Al Sesamo, Lino, Papavero. Qui tutti i dettagli

La Mole – Sfornatini Sesamo, Lino E Papavero. Qui tutti i dettagli

La Mole – Sfornatini Sesamo. Qui tutti i dettagli

La Mole – Sfornatini Al Sesamo. Qui tutti i dettagli

Ricordiamo che se avete acquistato uno di questi prodotti e lotto e scadenza coincidono con quelli richiamati, dovete evitare di consumarli. Avete però il diritto di cambiarli o ricevere un rimborso.

Per leggere gli avvisi di sicurezza clicca qui

Fonti di riferimento: Ministero della salute

LEGGI anche: