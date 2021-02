new-heritage:-il-design-senza-tempo-si-tinge-di-nuovo

«La nostra eredità ci ricollega alle emozioni. Con questa collezione vogliamo unire l’eleganza di pezzi senza tempo con una visione nuova e fresca. Con modelli rivisitati ed elementi vivaci che possono fare una dichiarazione in qualsiasi casa, vogliamo costruire interni che possono raccontare storie»,

Alexandra Tobler, Direttrice Creativa di Westwing.

Che il vecchio sia il “nuovo-nuovo”? Pare proprio di sì. La nostalgia del passato, dell’heritage, della tradizione, di tutto ciò che è stato ma resta vivo nei ricordi.



E nelle nostre case. Nel mondo dell’interior design, classico e moderno sembrano apparentemente due stili d’arredo agli antipodi. Ma non è esattamente così. Da una parte c’è uno stile fatto di materiali nobili come il legno, il marmo, il velluto, colori neutri e caldi come il marrone e l’avorio, complementi d’arredo curati nei minimi dettagli. Dall’altra c’è un gusto più minimal, che lascia spazio alla funzionalità e all’innovazione, a prodotti che elogiano la semplicità e la praticità.

Unire queste due realtà, e rendere lo stile classico a portata anche delle case più moderne, ha portato alla creazione di New Heritage, una selezione davvero unica di prodotti Westwing Collection.







Il classico viene rivistato in chiave contemporanea, il “senza tempo” diventa una vera e propria “nuova eredità”, con un look&feel meno impegnativo e più rilassato, lontano da convenzioni e paradigmi. È in qualche modo nostalgico, sì, ma questa tendenza respira una nuova freschezza che è di classe e cosmopolita allo stesso tempo, è frizzante e racchiude la magia dei nuovi inizi.

La linea New Heritage è elegante in un mondo moderno senza sforzo, con materiali e texture come legno grezzo, oro spazzolato, velluto, marmo, vestendosi di stampe classiche e animalier, dove tonalità blu si fondono con metalli, in una linea che spazia da mobili più importanti, come le Poltrone Claudette, a complementi d’arredo decorativi, come i Cuscini Geo e gli Specchi Muriel.