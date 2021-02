L’Isola dei Famosi, ufficiale: Asia Argento parteciperà

La partecipazione di Asia Argento come naufraga aveva creato non poco scompiglio sia prima quando avrebbe dovuto partecipare e successivamente quando lei ha smentito la sua partecipazione in modo assai plateale, come suo solito fare. Ma ora si ritorna alla carica e Asia avrà un ruolo molto particolare.

Da settimane, infatti, si parlava del possibile ingresso di Asia Argento nel cast dell‘Isola dei Famosi 2021, ma di fronte alla sua partecipazione come naufraga lei aveva detto: “Non andrei all’Isola dei Famosi neanche per 5 milioni di euro”.

Isola dei Famosi, Asia Argento era candidata come naufraga

Il suo è stato il nome che era circolato con maggior frequenza: Asia Argento, la nuova naufraga 2021. Tanto che le indiscrezioni erano cominciato a moltiplicarsi. Dagospia aveva addirittura ipotizzato un cachet per l’attrice e regista fra i 150 e i 200 mila euro. Come già accaduto in passato, il gossip non corrisponderebbe alla realtà: la Argento aveva smentito con forza la sua partecipazione all’Isola.

Isola dei Famosi: Argento: “Io naufraga? Nemmeno morta”

Insomma, pare proprio che, in un modo o nell’altro, Asia Argento sarà nel cast de L’Isola dei Famosi 2021; ricordiamo che Asia era sbottata dicendo:

Leggo di tutto sui giornali e voglio dire la verità. Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, i mie agenti… ‘Che fai l’Isola dei Famosi?’ Ma che sei matto? Manco morta, neppure per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non faccio l’Isola dei Famosi.

L’Isola dei famosi: Asia Argento sosterrà Vera Gemma

C’è però chi non ha mollato e vuole a tutti i costi portare la Argento nel reality di Ilary Blasi: stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale Oggi, la controversa attrice presenzierà comunque all’Isola dei Famosi, ma in una veste che nessuno si aspettava:

“Non partirà per l’Honduras, ma Asia Argento sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi. Vedremo, infatti, spesso in studio l’attrice che farà sentire la sua voce per difendere l’amica. Le due sono legate da un antico rapporto di ‘sorellanza’, sfociato anche in un solido e duraturo sodalizio artistico e creativo.” Potrebbe interessarti: Maria De Filippi distrutta da Asia Argento

Ricordiamo che l’inviato sarà Massimiliano Rosolino, mentre Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi le opinioniste, cui si aggiungerà una terza figura: Tommaso Zorzi? Chissà…Secondo voi come si comporterà Asia Argento nello studio di Ilary Blasi?

L’Isola dei famosi, ecco il cast de L’Isola 2021

Ecco i potenziali naufraghi del reality di Ilary Blasi: Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Giovanni Ciacci, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Vera Gemma, Visconte Ferdinando Guglielmotti.