Ne Il Paradiso delle Signore 5 chi chiama Marta da New York?

Alla fine della puntata 90 della stagione 5 de Il Paradiso delle Signore 5 Marta resta da sola in casa. Suona il telefono. La signora Conti risponde prontamente, ma non ha idea di chi ci sia dall’altro capo della cornetta. La sua reazione è a dir poco sorpresa e anche un po’ irritata. “Scusa come hai fatto ad avere il mio numero?” chiede un po’ stizzita. Noi spettatori vediamo solo la parte di telefonata a Casa Conti quindi non conosciamo la risposta. Forse non è neanche troppo importante al momento. La vera domanda è: ne Il Paradiso delle Signore 5 chi chiama Marta da New York? Dalle poche frasi della telefonata abbiamo qualche indizio assolutamente fondamentale. Innanzitutto è una persona a cui Marta ha voluto bene. Non sappiamo se tra i due ci sia stato qualcosa di più che semplice affetto. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Marta ha tradito Vittorio? Sarebbe un colpo di scena.

Proprio il giorno prima Vittorio decantava la sincerità del rapporto con la moglie. Invece lui ha baciato Beatrice e adesso questa telefonata apre uno spettro in cui il tradimento di Marta nei confronti di Vittorio è possibile.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Marta ha tradito Vittorio?

Il secondo indizio su chi sia la persona che chiama Marta sul finale della puntata 90 de Il Paradiso delle Signore 5 è che è stata piantata in asso dalla signora Guarnieri. Marta riconosce di essere partita di corsa dalla Grande Mela e di aver sbagliato a non dare spiegazioni. Da come parla ci chiediamo se ne Il Paradiso delle Signore 5 Marta abbia tradito Vittorio. Non ne abbiamo la certezza, ma di fronte alle seguenti parole a te cosa viene in mente?

“Non volevo ferirti! Io non avevo scelta. È giusto che ci sia una distanza tra di noi”.

Assurdo come queste frasi rispecchino anche la scelta di Beatrice di cambiare casa, proprio dopo il bacio con Vittorio… Al momento restano nostre speculazioni.