I mercoledì di Quaresima al PIME.

Stanno diventando un interessante appuntamento culturale, e per molti anche spirituale, i Mercoledì del PIME, dirette streaming che ogni settimana dalle ore 21 all’indirizzo https://www.youtube.com/c/CentroPime propongono approfondimenti tra l’attualità e la vita quotidiana con lo sguardo dei missionari. Chi segue gli eventi in diretta da casa può anche interagire rivolgendo domande.

Quattro gli appuntamenti in programma per il mese di Marzo che intreccia il periodo della Quaresima. Titolo: “Poi venne il mattino, riflessioni nel tempo sospeso, sguardi oltre la notte” con una chiara allusione alla pandemia che stiamo vivendo. Perché – come sostiene lo scrittore Daniele Mencarelli, uno degli ospiti delle serate, «un uomo che contempla i limiti della propria esistenza non è malato, è semplicemente vivo».

L’iniziativa è curata dalla redazione della rivista del PIME “Mondo e Missione”, la più antica rivista missionaria italiana che guarda sempre di più anche al web come occasione per raccontare il mondo. I missionari del PIME attualmente nel mondo sono circa 420. I ragazzi in Italia coinvolti nelle attività di educazione alla pace e alla solidarietà sono 132.000 e 11.747 sono i bambini, i disabili, i giovani aiutati in tutto il mondo attraverso il sostegno a distanza.

«Il PIME da anni al mercoledì sera nel tempo della Quaresima e in Ottobre proponeva in presenza nel suo teatro di via Mosé Bianchi, incontri con figure significative della Chiesa e della cultura – spiega Giorgio Bernardelli, responsabile della redazione -. Con la pandemia abbiamo capito che c’era bisogno di non fare un passo indietro, ma di moltiplicare le occasioni per leggere questo tempo complesso. Così dall’autunno abbiamo cominciato a proporre ogni settimana un incontro in streaming. Abbiamo avuto figure tra loro molto diverse: dal cardinale Matteo Zuppi allo scrittore Mario Calabresi, da padre Fabio Favata missionario del PIME a Hong Kong a Simonetta Dentico, esperta sul tema delle strategie globali per la lotta alla pandemia. Alle serate del mercoledì si sono affiancati poi anche altri eventi speciali come il convegno sui “Giusti di ieri e di oggi”, organizzato a Gennaio dall’Ufficio Educazione Mondialità del PIME in occasione della Giornata della memoria e rivolto in maniera particolare alle scuole. Altri appuntamenti simili sono in cantiere per le prossime settimane».

Buona la risposta del pubblico alle serate in streaming che offrono dialoghi anche in differita nei giorni successivi: negli ultimi tre mesi sono state quasi 25 mila le visualizzazioni dei contenuti YouTube del Centro PIME, per un totale di oltre 4 mila ore di trasmissioni on line.

Il pubblico apprezza l’occasione rivolta a tutti per affrontare con semplicità, ma in profondità, temi universali o molto contemporanei con personaggi sempre di grande spessore anche quando mediaticamente meno conosciuti di altri. Una proposta che solo un polo di cultura missionaria come il PIME, presente da 170 anni in ogni Continente, può offrire, grazie alla sua redazione giornalistica specializzata e alla sinergia tra i diversi mezzi di comunicazione e servizi, tra i quali una ricca libreria in via Monterosa 81.

Per i mese di Marzo il programma prevede 3 dialoghi on line, della durata di un’ora, più una quarta serata il 24 Marzo con veglia di preghiera con l’arcivescovo Mario Delpini, promossa dall’Ufficio missionario dell’arcidiocesi di Milano.

Nel dettaglio:

Mercoledì 3 marzo – ore 21

L’Iraq che attende Francesco

Behnam Benoka, sacerdote siro-cattolico nella piana di Ninive, interviene dall’Iraq sulla visita di Bergoglio nel Paese, in programma dal 5 all’8 Marzo. Padre Benoka racconterà l’attesa della comunità cristiana irachena, parlando della difficile rinascita dopo gli anni durissimi dell’Isis.

Mercoledì 10 Marzo – ore 21

Tutto chiede salvezza

La serata prende il titolo del best-seller scritto per Mondadori da Daniele Mencarelli, poeta e scrittore che è autore anche di “La croce e la via” (Ed. San Paolo), una Via Crucis, fresca di stampa, che parla a laici e credenti. Con il PIME lo scrittore rifletterà sul mistero del dolore e della salvezza in questo tempo.

Mercoledì 17 Marzo – ore 21

Benedetta povertà?

Un dialogo con l’arcivescovo di Modena Elio Castellucci autore dell’omonimo libro (Emi) sul dettato evangelico della povertà, rileggendo insieme il tema quaresimale del digiuno.

Mercoledì 24 Marzo – ore 21

Giornata martiri missionari

Nell’anniversario dell’uccisione dell’arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero, proclamato santo da Papa Francesco, veglia di preghiera presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini sia in presenza nella chiesa di San Protaso, in via Osoppo1 sia in diretta streaming sui canali del PIME e dell’arcidiocesi.