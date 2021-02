hand-pies:-le-deliziose-tortine-tascabili

Torte di mele così piccole che ci starebbero in una tasca. La ricetta per prepararle a casa è semplice (e si può variare il ripieno)

Avete mai assaggiato le hand pies, le versioni “tascabili” della torta di mele, perfette per una pausa golosa? Se siete amanti dei pie cookies, ovvero torte biscotto – così li chiamano gli americani – non potete perdervi questa ricetta che prevede una pasta brisée farcita con mele e cannella.

Le hand pies sono facili e veloci da preparare e possono essere fatte con forme diverse e arricchite con decorazioni simpatiche che abbineranno al gusto il divertimento, sopratutto per i più piccoli. Si possono mangiare a colazione, come spuntino o come merenda e, grazie alla loro forma che sta appunto in una mano, si possono portare comodamente in giro o a scuola.

Quella che vi proponiamo è la ricetta classica con le mele, ma in alternativa può essere utilizzata altra frutta fresca – come fragole e mirtilli – una marmellata o del cioccolato.

Hand pies alle mele: la ricetta

Ingredienti

250 g di farina 00



180 g di burro freddo



80 ml di acqua molto fredda



50 g di zucchero



1 cucchiaino di sale

Per il ripieno

2 mele



40 g di burro



cannella in polvere



70 g di zucchero di canna



1 tuorlo di uovo



zucchero a velo per decorare

La preparazione delle hand pies

La preparazione delle hand pies inizia con quella della pasta brisée. Mescolate in un recipiente capiente la farina, lo zucchero, un pizzico di sale e il burro freddo a pezzettini. Amalgamate bene l’impasto fino ad ottenere un composto granuloso e aggiungete l’acqua, che deve essere molto fredda. Mescolate l’impasto e iniziate a lavorarlo con le mani formando una palla.

Fate riposare quindi la pasta brisée in frigo per circa 30 minuti.

Sbucciate le mele e tagliatele a pezzettini molto piccoli. Metteteli a cuocere in una padella con un coperchio – a fuoco medio per circa 10 minuti – insieme a una noce di burro (o in alternativa con olio extravergine di oliva), lo zucchero di canna e la cannella. Il composto sarà pronto quando le mele saranno cotte a abbastanza stufate.

Stendete la pasta brisée con un matterello, servirà uno spessore di circa 3 mm. Con una formina formate dei dischetti dall’impasto e adagiateli su una teglia con la carta forno. Su ogni forma aggiungete il ripieno di mele, lasciando 1 cm di bordo, e richiudetelo con un altro dischetto come una piccola torta, oppure ripiegando il dischetto su se stesso ottenendo una mezza luna. Spennellate le hand pies con il tuorlo d’uovo e fatele cuocere in forno per circa 15/20 minuti a 180°.

Le mini porzioni di torta di mele saranno pronte quando si caramellano in superficie e diventano dorate. Lasciatele raffreddare e spolverate con zucchero a velo prima di assaggiarle.

Le hand pies si conservano anche per qualche giorno, l’importante è tenerle in frigo.