Grande Fratello Vip 5, in che rapporti sono ora Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

Per diversi giorni tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello l’aria che tirava non è stata proprio delle migliori. Già la settimana scorsa, infatti, l’avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga aveva reso gelosa la modella brasiliana, ma le cose si sarebbero messe peggio durante la puntata del 15 febbraio.

Proprio dopo la puntata, Dayane aveva affermato, piccata, di aspettarsi di tutto da Rosalinda Cannavò. Parole che avevano ferito l’attrice.

Ieri, inoltre, sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è sorvolato un aereo molto particolare. Le ex fan della coppia “rosmello“, infatti, avrebbero fatto sapere di fare solo il tifo per Dayane e di non supportare più la Cannavò. Di fronte all’aereo la modella brasiliana avrebbe esultato, facendo scoppiare a piangere Rosalinda.

Tuttavia, ieri sera, le due avrebbero sotterrato l’ascia di guerra abbracciandosi fra le lacrime. Rosalinda Cannavò ha detto a Dayane:

Ci sarò sempre, al di là di questo gioco maledetto. Perché ti voglio bene fonte: fanpage.it

Dal canto suo, la modella brasiliana ha risposto:

Voglio che tu sia felice. Lo sai quanto ho lottato tante volte qua dentro, per la tua felicità. Io sono felice per te, veramente. Goditi questo momento e non lasciare che nessuno possa rovinarlo fonte: fanpage.it

Dayane, inoltre, avrebbe espresso la volontà di continuare a dormire nella stanza blu per lasciare intimità ad Andrea Zenga e Rosalinda:

Sto bene di là, ho un letto tutto per me. Tu stai vivendo la tua storia d’amore e io sono qui. Ci sta che passi un po’ di tempo con lui fonte: fanpage.it

Infine un’ultima piccola frecciatina scherzosa di Dayane alla sua amica:

Odori di Zenga, non c’è più il mio odore!

Insomma, ricevuta la benedizione di Dayane possiamo dire che tutto è bene quel che finisce bene! La fan base della modella brasiliana invece che posizione prenderà?